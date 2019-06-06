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Avro, dolar karşısında ECB sonrası değer kazandı

06 Haziran 2019 Perşembe 16:21
Avro, dolar karşısında ECB sonrası değer kazandı

BERLİN (AA) - Avro, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz oranlarının, en azından gelecek yılın ikinci yarısına kadar mevcut seviyelerde kalmasının beklendiğini açıklamasından sonra dolara karşı yükseldi.

Avro dolar paritesi yüzde 0.69’dan fazla yükselerek 1,13’un üzerini gördü ve yedi haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

ECB’nın bankalara borç vererek (AMB’nin yeni Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri -TLTRO3), hane halkına ve firmalara daha kolay kredi verilmesini sağlayacak programın ayrıntılarının açıklanmasının etkisiyle de avronun dolara karşı değer kazanmasında etkili oldu.

Bugün AMB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,40 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, faiz oranlarının, en azından gelecek yılın ikinci yarısına kadar ve enflasyon hedefi olan yüzde 2 doğrultusunda gerektiği sürece mevcut seviyelerde kalmasının beklendiği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 16:21
  1. Avro
  2. Dolar
  3. ECB

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