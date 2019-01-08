"Avro Bölgesi'nin ekonomik görünümü durağan"

BERLİN (AA) – Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s'ten yapılan açıklamada, Avro Bölgesi’ndeki ülkelerde bu yıl için ekonomik görünümün, bölgede ekonomik büyümenin sağlıklı kalmaya devam edeceği ve toplam kamu borçlarının hafif şekilde gerilemesinden dolayı “durağan” olduğu bildirildi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Avro Bölgesi’nde istikrarlı 2019 görünümünün hala, sağlıklı büyüme ve politik risklere karşı biraz kaldıraç azalımı ile yapısal sorunlar arasında denge sağlanmakta olduğu kaydedildi.

Geçen yıl Avro Bölgesi’ndeki ülkelerinin kredi notlarının pozitif yönde olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, bugün itibarıyla söz konusu bölgede 15 ülkenin not görünümünün “durağan” , 4 ülke notunun “pozitif” olduğu vurgulanarak, 2007’den beri ilk defa hiçbir ülkenin “negatif” not görünümüne sahip olmadığının altı çizildi.

Moody’s, küresel ticarette korumacılığın artmasının ve bölge ülkelerinde siyasi bölünmeden dolayı ekonomik politikaların yönüne dair endişelerin artmasının yatırımlara olumsuz etki yapacağı uyarısında bulunarak ABD’nin Avrupa menşeli otomobillere veya parçalarına ek gümrük vergisi getirmesinin en fazla Almanya ve Slovakya’yı etkileyeceğine vurgu yaptı.

Brexit konusunda belirsizliğin halen devam ettiği belirtilen açıklamada, anlaşmasız bir Brexit olması durumunda İrlanda, Belçika, Hollanda, Güney Kıbrıs ve Malta’nın ticaret ve finansal bağlantılarından dolayı en fazla etkilenecek ülkeler olacağı ifade edildi.





- "Değişen siyasi dengeler reform umutlarını baltalıyor"





Moody’s açıklamasında, Avro Bölgesi’ndeki ülkelerde bu yıl için görünümün, bölgede ekonomik büyümenin sağlıklı kalmaya devam edeceği ve toplam kamu borçlarının hafif şekilde gerilemesinden dolayı durağan olacağına yer verilerek, bölge ülkelerinde değişen siyasi dengelerin, bölgenin ekonomik şoklara karşı direnci artırmaya yönelik yapılacak reform umutlarını baltaladığına değinildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Moody's Kıdemli Kredi Müdürü Steffen Dyck, Avro bölgesinde ekonomik büyümenin 2019'da yüzde 1,9 ile yavaşlayacağını belirterek, bunun da kredi notunu desteklemek için yeterli olduğunu kaydetti.

Dyck, "Ticari ihtilafların artması ve yavaşlayan bir küresel ekonomi, bu yıl Avro Bölgesi için gördüğümüz olumlu makro ekonomik koşullara yönelik olumsuz dış riskler arasında yer alıyor.” değerlendirmesinde bulundu.