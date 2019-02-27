0553 313 94 23

Avro Bölgesi'nde şirket kredileri azaldı

2018 Aralık'ta Avro Bölgesi’nde şirket kredileri yüzde 3,9'luk artış gösterirken 2019 Ocak'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 büyüdü

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:03
Avro Bölgesi'nde şirket kredileri azaldı

BERLİN (AA) - Bu yılın ilk ayında Avro Bölgesi'nde bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen kredilerde artış yaşandı.

Avrupa Merkez Bankası, bu yılın ocak ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık artış oranlarını yayınladı. Buna göre ocak ayında şirket kredileri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 büyüdü. Aralık ayında ise krediler yüzde 3,9 artmıştı.

Tüketici kredileri 2018'in aynı dönemine göre yüzde 3,2 artarken, ocakta geniş para arzı M3 yıllık bazda yüzde 3,8 büyüyerek analist beklentileri olan yüzde 4’ün altında kaldı. M3 aralıkta yüzde 4,1 olarak gerçekleşmişti.

Şirketlerin kredi talebinin artmasında geçen yıl düşük seyreden faizler, çalışma sermayesi ve birleşme-satın almalar etkili olurken, bu yıl belirsizliklerin tırmanmasıyla birlikte şirketlerin tasarruf tedbiri başvurusunun kredi taleplerinin azalmasına yol açtığı belirtildi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 2015 Mart ayından itibaren Avro Bölgesi’nde ekonominin yeniden dengelenmesi ve deflasyonist baskılarla mücadele edilmesi amacıyla uyguladığı 2,6 trilyon avro seviyesindeki tahvil alım programını geçen yılın sonunda sonlandırmıştı.

ECB Yönetim Konseyi 24 Ocak'ta politika faizini değiştirmeyerek yüzde sıfırda bırakırken, mevduat faizini yüzde eksi 0,40 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te sabit tutmuştu.

Avroyu, 28 AB üyesi arasında Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan kullanıyor.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:03
  1. Avrupa Merkez Bankası
  2. ocak
  3. şirket kredileri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zonguldak aniden bastıran kar etkili oldu
    1. Zonguldak aniden bastıran kar etkili..
    2. Alanya’da arkadaş cinayeti zanlısı..
    3. Başkan Aktaş’tan ittifak özeti
    4. Çad Cumhurbaşkanı Itno Türkiye'de
    5. Binali Yıldırım, Çekmeköy Belediye..
    6. ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey..
    7. ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri..
    8. "AB bazen ikiyüzlü davranabiliyor"
    9. Öğrencilere itfaiye mesleği tanıtıldı
    10. Aytaç Armanı sanatçı dostları anlattı
    11. Çad Cumhurbaşkanı Itno TBMM’ye geldi
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat..
    14. Minik taraftarlardan küfre karşı..
    15. Bora Gencer, TEYEV yararına konser..
    16. "Hocalı Katliamı'nın acısını daima..
    17. Aytaç Arman, son yolculuğuna uğurlanıyor
    18. Gümüşhane’de Süleymaniye Kış Turizm..
    19. Senegal Milli Takımı’na Türkiye’den 3..
    20. Türk Telekom ve Nokia’dan bulut..
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor