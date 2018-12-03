Avro Bölgesi'nde imalat sanayi kasımda yavaşladı

BERLİN (AA) - Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasımda 51,8 puana inerek Ağustos 2016’dan bu yana görülen en düşük seviyeye işaret etti.

Ekonomi araştırma kuruluşu IHS Markit Economics'in nihai verilerine göre, ekimde 52 puan olan imalat sanayi PMI, kasımda 51,8 puana geriledi. Böylece imalat sanayi, Ağustos 2016'dan bu yana en yavaş düşüşü kaydetti.

IHS Markit Economics Başekonomisti Chris Williamson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Kasım ayı PMI verileri, üretim koşullarının ne derece zorlaştığının altını çiziyor. PMI verisi, Avro Bölgesi'nde bu yılın dördüncü çeyrek büyümesinde üretimin bir sürükleyici etkisi olabileceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Williamson, Avro Bölgesi’nin en büyük ekonomileri olan Almanya, Fransa ve İtalya’da üreticilerin, "ürünlerine talebin düştüğünü" bildirdiğini kaydederek, "Ticaret ihtilaflarına, politik belirsizliklere ve gümrük tarifelerine bağlı olumsuz görünüm, riskten kaçınma eğilimini artırdı ve özellikle yatırım başta olmak üzere harcamaların kısılmasına sebep oldu." değerlendirmesinde bulundu.





- Almanya’da kasım imalat sanayi PMI, 31 ayın en düşüğünde





IHS Markit tarafından hazırlanan PMI verisine göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya’da ekim ayında 52,2 olan imalat sanayi PMI, kasımda 51,8’e geriledi. Kasım imalat sanayi PMI verisi, son 31 ayın en düşük seviyesi olarak gerçekleşti.

İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor.

IHS Markit ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Alman otomobil sektöründe yaşanan sorunlar, jeopolitik belirsizlikler müşterilerin taleplerini etkiliyor. Üreticiler, yeni siparişlerde düşüşlerin daha da arttığını ve özellikle ihracat satışlarının düştüğünü bildiriyor." ifadelerini kullandı.

Smith, üreticilerin yüksek maliyetleri müşterilere aktarmasının rekabet baskısından dolayı gittikçe zorlaştığını belirterek, ankete katılan işletmelerin politik belirsizlikleri, ticari ihtilafları ve otomobil endüstrisindeki zayıflığı ön plana çıkardığını kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Alman ekonomisi, ağırlıklı olarak otomobil üreticilerinin yeni emisyon testlerine geçişte zorlanmalarından dolayı bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 daraldı.



