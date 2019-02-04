0553 313 94 23

Avro Bölgesi'nde ekonomi iklimi "sıfırın altında"

Geçen yılın son çeyreğinde 6,6 puan olan Ifo Avro Bölgesi Ekonomi İklimi Endeksi, birinci çeyrekte eksi 11,1 puanla 2014'ten beri ilk defa sıfırın altına geriledi- Ifo:- "Fransa'da ekonomik beklentiler belirgin bir şekilde düştü"- "Uzmanlar, gelecekteki ihracat, yatırımlar ve özel tüketim konusunda giderek daha karamsar"

04 Şubat 2019 Pazartesi 17:07
Avro Bölgesi'nde ekonomi iklimi "sıfırın altında"

BERLİN (AA) - Avro Bölgesi Ifo Ekonomi İklimi Endeksi, bu yılın ilk çeyreğinde eksi 11,1 puana gerileyerek 2014'ten beri ilk defa sıfırın altına indi.

Merkezi Münih'te bulunan Ifo, Avro Bölgesi'nin 2019'un ilk çeyrek ekonomik görünümüne ilişkin gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını yayımladı.

Ankete ilişkin yapılan açıklamada, geçen yılın son çeyreğinde 6,6 puan olan Ifo Avro Bölgesi Ekonomi İklimi Endeksi'nin birinci çeyrekte eksi 11,1 puana gerilediği kaydedildi. Böylece endeks, 2014’ten bu yana ilk defa sıfırın altına indi.

Uzmanların mevcut durum ve gelecekteki gelişmeler konusunda daha karamsar olduğu aktarılan açıklamada, Avro Bölgesi'nde ekonomik büyümenin yavaşlamasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, en aşağı yönlü değerlendirmenin Fransa ve Belçika'daki uzmanlardan geldiği belirtilerek, "Fransa'da ekonomik beklentiler belirgin bir şekilde düştü." ifadesi kullanıldı.

Belçika'da hem mevcut durum hem de beklentilerin önemli ölçüde kötüleştiği vurgulanan açıklamada, İtalya'da, mevcut ekonomik durumla ilgili değerlendirmelerin tekrar düştüğü ve Avro Bölgesi ülkeleri içinde en düşük seviyede olduğu aktarıldı.

İspanya'daki ekonomik göstergelerin diğer ülkelere göre küçük bir düşüş gösterdiği kaydedilen açıklamada, Avro Bölgesi’ndeki beklentilerde düşme eğiliminin Almanya'ya da uzandığı bildirildi.

Açıklamada, uzmanların gelecekteki ihracat, yatırımlar ve özel tüketim konusunda giderek daha karamsar olduğu belirtilerek, bu yıl Avro Bölgesi’nde enflasyonun yüzde 1,7 olmasının öngörüldüğü, faiz oranlarının gelecek 6 ay içinde daha yavaş artması ve hisse fiyatlarının yakın gelecekte düşmesinin beklendiği aktarıldı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 17:07
  1. Avro bölgesi
  2. Avro Bölgesi IFO ekonomi iklimi endeksi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'dan "AB ile mali mekanizmada şart kabul etmiyoruz" açıklaması
    1. İran'dan "AB ile mali mekanizmada şart..
    2. CHP-İP kabul etmemişti! Celal Doğan'ı..
    3. İzmir yeni tiyatro sahnesine kavuştu
    4. Erdoğan talimatı verdi! Alparslan..
    5. Uşak'ta feci kaza! 3 kişi öldü, 1 kişi..
    6. Uşak'ta iki otomobil çarpıştı: 3 ölü,..
    7. Türkiye'den 5 ayda 143 bin ton fındık..
    8. Kızılay'dan eğitime destek kampanyası
    9. Salda Gölü millet bahçesine CHP'li..
    10. Avro Bölgesi'nde ekonomi iklimi..
    11. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'de
    12. Etiyopya'da iki cami ateşe verildi
    13. Mobilya devinden ilginç karar!
    14. Kayserispor'da hedef 2'de 2
    15. İstanbul seçim anket sonuçları 2019..
    16. Binali Yıldırım, 'AK Parti adaylarının..
    17. Kestiği ağacın altında kalarak can verdi
    18. Araç sahiplerine kötü haber! Benzine..
    19. Askerlik sistemiyle ilgili flaş..
    20. "Cemal Kaşıkçı Sokağı" için imza..
    'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi
    'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’

    Günün Karikatürü

    03 Şubat 2019
    Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"
    Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor