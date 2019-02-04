Avro Bölgesi'nde ekonomi iklimi "sıfırın altında"

BERLİN (AA) - Avro Bölgesi Ifo Ekonomi İklimi Endeksi, bu yılın ilk çeyreğinde eksi 11,1 puana gerileyerek 2014'ten beri ilk defa sıfırın altına indi.

Merkezi Münih'te bulunan Ifo, Avro Bölgesi'nin 2019'un ilk çeyrek ekonomik görünümüne ilişkin gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını yayımladı.

Ankete ilişkin yapılan açıklamada, geçen yılın son çeyreğinde 6,6 puan olan Ifo Avro Bölgesi Ekonomi İklimi Endeksi'nin birinci çeyrekte eksi 11,1 puana gerilediği kaydedildi. Böylece endeks, 2014’ten bu yana ilk defa sıfırın altına indi.

Uzmanların mevcut durum ve gelecekteki gelişmeler konusunda daha karamsar olduğu aktarılan açıklamada, Avro Bölgesi'nde ekonomik büyümenin yavaşlamasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, en aşağı yönlü değerlendirmenin Fransa ve Belçika'daki uzmanlardan geldiği belirtilerek, "Fransa'da ekonomik beklentiler belirgin bir şekilde düştü." ifadesi kullanıldı.

Belçika'da hem mevcut durum hem de beklentilerin önemli ölçüde kötüleştiği vurgulanan açıklamada, İtalya'da, mevcut ekonomik durumla ilgili değerlendirmelerin tekrar düştüğü ve Avro Bölgesi ülkeleri içinde en düşük seviyede olduğu aktarıldı.

İspanya'daki ekonomik göstergelerin diğer ülkelere göre küçük bir düşüş gösterdiği kaydedilen açıklamada, Avro Bölgesi’ndeki beklentilerde düşme eğiliminin Almanya'ya da uzandığı bildirildi.

Açıklamada, uzmanların gelecekteki ihracat, yatırımlar ve özel tüketim konusunda giderek daha karamsar olduğu belirtilerek, bu yıl Avro Bölgesi’nde enflasyonun yüzde 1,7 olmasının öngörüldüğü, faiz oranlarının gelecek 6 ay içinde daha yavaş artması ve hisse fiyatlarının yakın gelecekte düşmesinin beklendiği aktarıldı.