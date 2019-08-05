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Avro Bölgesi Ekonomi İklimi'nde düşüş sürüyor

Yılın ikinci çeyreğinde eksi 6,3 puan olan Ifo Avro Bölgesi Ekonomi İklimi Endeksi, üçüncü çeyrekte eksi 6,7 puana geriledi- Ifo Başkanı Prof. Dr. Clemens Fuest:- "Avro Bölgesi ekonomisinde ivme kaybı yaşanıyor"

05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:56
Avro Bölgesi Ekonomi İklimi'nde düşüş sürüyor

BERLİN (AA) - Ifo Avro Bölgesi Ekonomi İklimi Endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde daha da bozuldu.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Avro Bölgesi'nin yılın üçüncü çeyrek ekonomik görünümüne ilişkin gerçekleştirdiği Ifo Avro Bölgesi Ekonomi İklimi anketinin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, bu yılın ikinci çeyreğinde eksi 6,3 puan olan Ifo Avro Bölgesi Ekonomi İklimi Endeksi, üçüncü çeyrekte 0,4 puan düşerek eksi 6,7 puana geriledi. 2014'ten itibaren bu yılın ilk çeyreğinde ilk defa sıfırın altına inen endeks, ikinci ve üçüncü çeyrekte de sıfırın altında kalmaya devam etti.

Ifo Başkanı Prof. Dr. Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ekonomistlerin Alman ekonomisine yönelik değerlendirmelerinin hem durum hem de beklentiler için tekrar bulanıklaştığını belirterek, "Karamsar beklentilerin katkısıyla iklim göstergesi Fransa'da düştü. İtalya ve İspanya'da hem ekonomik durum değerlendirmesi hem de ekonomik beklentiler yukarı doğru revize edildi. Avro Bölgesi ekonomisinde ivme kaybı yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Ekonomistlerin gelecek 6 ay boyunca yatırımlar, özel tüketim ve ihracat konusunda herhangi bir büyüme beklemediklerini aktaran Fuest, bu yıl Avro Bölgesi'nde enflasyonun yüzde 1,5 olmasının öngörülmeye devam ettiğini, kısa ve uzun vadeli faiz oranlarının düşmesinin beklendiğini kaydetti.

Ticaret ihtilafları, küresel ekonomideki zayıflık ve Brexit'e yönelik riskler, Avro Bölgesi'nde ilk çeyrekte yüzde 0,4 olan ekonomik büyümenin ikinci çeyrekte yüzde 0,2'ye gerilemesine neden oldu.

Ifo'nun anketi, temmuzda 388 ekonomistin katılımıyla yapıldı.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:56
  1. Almanya Ifo
  2. Avro Bölgesi Ekonomi İklimi Endeksi
  3. Ifo Başkanı Prof. Dr. Clemens Fuest

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