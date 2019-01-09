Avrasya’ya 157 akademisyen daha

Avrasya Üniversitesi bünyesine toplamda 157 akademisyen alacak.

09 Ocak 2019 Çarşamba 11:14
Avrasya’ya 157 akademisyen daha

Trabzon’da yer alan Avrasya Üniversitesi; 36 profesör, 34 doçent, 35 doktorasını yapmış öğretim görevlisi, 20 Araştırma görevlisi, 32 Öğretim görevlisi olmak üzere bünyesine toplamda 157 akademisyen alacak. Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız yaptığı açıklamada, “Üniversitemiz büyüdükçe istihdamımız artacak. Toplamda profesörler, doçentler, Dr. öğretim görevlileri, araştırma görevlileri ve öğretim görevlilerinden oluşan 157 akademik personel için ilana çıktık. Ülkemizin dört bir yanından hatta dünyamızın dört bir yanından değerli hocalarımız başvurularını yaptı’’ diye konuştu.

Günün Özeti

  1. Trabzon
  2. Avrasya Üniversitesi
  3. Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız

Günün Özeti

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