Avrasya Yüksek Ekonomik Konseyi Toplantısı Toplantıda, Nazarbayev'e AYEK Onursal Başkanı statüsü verilmesi kararlaştırıldı

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Avrasya Yüksek Ekonomik Konseyi (AYEK) Toplantısı'nda Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'e AYEK'in Onursal Başkanı statüsü verilmesi kararı alındı. Nursultan Nazarbayev'in Avrasya entegrasyonu fikrinin 25. yıl dönümü ve Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) anlaşmasının imzalanmasının 5. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen toplantıya, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan katıldı. Toplantıda, gözlemci ülke Moldova'yı temsilen Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Yürütme Komitesi Başkanı Sergey Lebedev onursal konuk olarak hazır bulundu. AEB'nin geliştirilmesi perspektiflerinin ele alındığı toplantıda, Nazarbayev'e AYEK Onursal Başkanı statüsü verilmesi kararlaştırıldı. Toplantıda, AEB ile Sırbistan arasında serbest ticaret bölgesinin oluşturulması anlaşmasının imzalanması ve AEB ülkeleriyle Çin gümrük sınırlarından geçen uluslararası taşımacılık yapan araçlar ve mallar hakkında bilgi alışverişini öngören anlaşmanın imzalanmasına karar verildi. Toplantıda, ortak elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması ve AEB gümrük yasasında değişikliklerin yapılmasına ilişkin protokoller imzalandı.

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