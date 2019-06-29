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Avrasya Üniversitesi’nde siber güvenlik günleri

Avrasya Üniversitesinde akademisyenlerin ve öğrencilerin katılımı ile “Oltaya Gelmeyin” başlıklı siber güvenlik bilinçlendirme eğitimi gerçekleştirildi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 11:25
Avrasya Üniversitesi’nde siber güvenlik günleri

Avrasya Üniversitesinde akademisyenlerin ve öğrencilerin katılımı ile “Oltaya Gelmeyin” başlıklı siber güvenlik bilinçlendirme eğitimi gerçekleştirildi.


Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ferudun Keskin, üniversite-sanayi işbirliğinin önemine vurgu yaptığı konuşmasında, “Siber güvenlik sadece ülkemizin değil, dünyanın gündem konusu. Siber savaş kavramı giderek artan şekilde devletlerin ilgisini çekmekte ve bu yeni savaş türü çeşitli ülkelerin güvenlik stratejilerinde yer almaktadır. ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya ve son yıllarda ülkemiz siber savaş konusunu ciddi şekilde ele almakta ve bu konuda araştırma faaliyetlerinde bulunmaktadır. Kurulan siber kuvvetler ile siber saldırılara hızla cevap vermek ve düşman kuvvetlerinin haberleşme ve koordinasyonunu sağlayacak bilgi teknolojilerini saf dışı bırakmak hedeflenmiştir. Bu denli önemli bir konuyu üniversitemizde masaya yatırdığımız için çok heyecanlıyım. Öğrencilerimiz hocalarımız için çok faydalı bir eğitim olacağını düşünüyorum” dedi.


Keskin, amaçlarının üniversitedeki tüm öğrencilerin siber güvenlik hakkında bilinçlenmesi, özellikle bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin faydata ile yapılan bu işbirliğinde avantajlar oluşturarak mesleki kariyerlerinde siber güvenlik uzmanlığını tercih edebilecekleri bir alternatif olarak önlerine getirmek olduğunu söyledi.


Keskin, bölgede faaliyet gösteren Faydata Bilgi Teknolojileri A.Ş. ile bu tür eğitimler için işbirliğine gittiklerini ve Faydata’nın Avrasya Üniversitesi’nin paydaşları arasında yer aldığını da belirtti.



Bekchy’yi Trabzon’da yazdılar, dünyaya sattılar


Faydata CEO’su Kenan Altun, siber güvenlik ürünlerinde çok önemli bir kategori olan ve bulutta çalışan ilk ve tek yerli “Web Uygulama Güvenlik Duvarı” BEKCHY (www.bekchy.com)’yi üreterek yurt dışına da yazılım ihracı yaptıklarını ve ülkeye döviz girdisi sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.


Dünyada bu kategoride ürün geliştirmiş olan global firmalarla rekabet edebilmek için insan kaynaklarının çok önemli olduğunu söyleyen Altun, üniversite-sanayi işbirliğinin çok önemli olduğunu, bölgede Avrasya Üniversitesinin ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin teknoloji geliştiren firmalar için en önemli insan kaynağı olduğunu dile getirdi.



Tahmazov, etik hackerlığın önemini anlattı


Avrasya Üniversitesinde gerçekleştirilen ilk etkinlik olan “Oltaya Gelmeyin” seminerinde siber güvenlik uzmanı İsmayil Tahmazov, bilgisayarlar ve mobil cihazlarda oltalama (phishing) saldırıları başta olmak üzere hackerlar tarafından sistemlerin, kullanıcı bilgisayarlarının ve kişisel verilerin ve şifrelerin nasıl ele geçirildiğini, kullandıkları yöntemleri ve bunlara karşı alınması gereken önlemleri anlattı. İsmayil Tahmazov, beyaz, gri ve siyah şapkalı olarak adlandırılan hackerların motivasyonunu ve etik hackerlığın önemini anlattığı seminerde son yıllarda yaşanmış büyük hack vakalarından örnekler verdi. Avrasya Üniversitesi’nde ilki geçekleşen seminerin ikincisini uygulamalı “workshop” olarak yapacaklarını söyleyen Tahmazov bu etkinliklerin devam edeceğini ve hevesli olan öğrencilerin Bekchy ekibinde yer alabileceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 11:25
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