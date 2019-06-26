0553 313 94 23

Avrasya Üniversitesi dereceye giren öğrencilere 30 cumhuriyet altını dağıttı

Avrasya Üniversitesi Ömer Yıldız Bilim, Sanat ve Edebiyat Ödülleri kapsamında düzenlenen “21.

26 Haziran 2019 Çarşamba 12:23
Avrasya Üniversitesi dereceye giren öğrencilere 30 cumhuriyet altını dağıttı

Avrasya Üniversitesi Ömer Yıldız Bilim, Sanat ve Edebiyat Ödülleri kapsamında düzenlenen “21. Yüzyılda Çevre Sorunları ve Çevrenin Korunması” konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı. İlk üçe ismini yazdıran öğrencilere toplamda 30 cumhuriyet altını ve 3 dizüstü bilgisayar hediye edildi.


Avrasya Üniversitesi’nin kurucu vakfı olan Maçka Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmet Vakfı’nın Başkanı Ömer Yıldız’ın hayatı boyunca kendisine ilke edindiği değerleri yaşatmak; bilim, sanat ve edebiyat alanlarında, ülkemizin ortaöğretim kurumlarında eğitim alan öğrencileri araştırmaya teşvik etmek amacıyla başlatılan “Avrasya Üniversitesi Ömer Yıldız Bilim, Sanat ve Edebiyat Ödülleri” programı kapsamında dereceye giren öğrenciler ödülleriyle buluştu.


Ülke genelinden 222 kompozisyon yarıştı


Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü aracılığıyla Trabzon ve Doğu Karadeniz Bölgesi de dahil olmak üzere bütün Türkiye’ye duyurusu yapılan bu yarışmaya 222 öğrenci eserleriyle başvurdu. Avrasya Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Yavuz Özoran Başkanlığında, Prof. Dr. Mehmet Tüfekçi ve Doç. Dr. Kemale Gahramanova’dan oluşan bir seçici kurul, kendilerine ulaşan 222 eser arasından yaptığı elemede ilk üç dereceye giren öğrencileri belirledi. Birinciliği “Doğa, İnsan Kıskacında’’ başlıklı kompozisyonu ile İstanbul Bahçelievler Cumhuriyet Anadolu Lisesi 10. Sınıf Öğrencisi Duygu Kızıltürk, ikinciliği ‘’Gülce’’ başlıklı kompozisyonu ile Adana Anadolu Lisesi 11. Sınıf Öğrencisi Hürü Nisa Filiz, üçüncülüğü ise ‘’Çevrenin Uğultusu’’ başlıklı kompozisyonu ile Pendik Tarık Buğra Anadolu Lisesi 11. Sınıf Öğrencisi Açelya Çam aldı.


Avrasya Üniversitesi 2018/2019 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni programında öğrenciler hediyelerine kavuştu.Birinci olan Duygu Kızıltürk’e hediyesini projeye ismi verilen Avrasya Üniversitesi kurucusu ve Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız, ikinci Hürü Nisa Filiz’e ödülünü KKTC Trabzon Başkonsolosu Zeliha Erden, üçüncüye ödülünü Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu verdi.


“Yetişmiş eğitimli ve yetenekli gençlere ihtiyacımız var”


Avrasya Üniversitesi kurucusu ve Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız, kendi adının verildiği projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Bu önemli projeye adımın verilmesi beni çok mutlu etti ve onurlandırdı. Gençlerimizi araştırmaya, yeni bilgiler edinmeye ve dünyanın en donanımlı gençleri olmalarına yardımcı olmalıyız. Güzel ülkemizin yöneticileri olacak evlatlarımızı bazen de ödüllendirmek gerekir. Bugün burada ülkemizin ayrı köşelerinden gelen öğrencilerimize hediyeler dağıttık. Bundan sonra da proje kapsamında çeşitli yarışmalar olacak. Öğrencilerimiz internet sitemizden ve sosyal medyadan sürekli üniversitemizi takip etsinler’’ dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 12:23
  1. sanat
  2. bilim
  3. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana'daki 4 milyon 795 bin avroluk hırsızlık
    1. Adana'daki 4 milyon 795 bin avroluk..
    2. Antalya’da kontrolden çıkan otomobil..
    3. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    4. Sinema salonlarının sayısı 2018’de..
    5. Kaynanasını kanlı bez ile tehdit edip..
    6. Salim Dervişoğlu Caddesi yıl sonu..
    7. Evinde uyuşturucu madde ile yakalandı
    8. 15 Temmuz sonrası Konya’da ilk..
    9. Kara Harp Okulu darbe davasında karar..
    10. Kurban fiyatları ne kadar? Kurban..
    11. "Suriye'nin Yeniden İnşası: Zorluklar..
    12. Yenice Ormanlarında doğa eğitim kampı
    13. Ardahan'da trafik kazası: Ölü ve..
    14. Hatay'da onlarca düzensiz göçmen..
    15. Lübnanlı liderden Filistin çıkışı!..
    16. Kırmızı ışıkta geçen yayalara ceza
    17. Altun’dan açıklama
    18. Çizme’den Anadolu’nun zirvesine
    19. Bursalı kuaförlerin Bursaspor aşkı
    20. Dev kruvaziyer gemi Marmaris Limanı'na..
    21. Özbekistan'da bir ton uyuşturucu imha..
    22. Şehit oğlu için bugüne kadar 10..
    23. 2. Lige çıkan Büyükşehir Hentbol..
    24. İlkadım’da toplu sünnet kayıtları..
    25. Hanımlarımız bizlere Rabbimizin birer..
    26. Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 26..
    27. Hem pratik hem lezzetli: Zencefilli..
    28. Suriye Medya Birliğinden Suriyeli..
    29. Kargodan bin 894 adet uyuşturucu hap..
    30. Eğitim verecek robotlar geliyor
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler