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Avrasya Tüneli'nden 31,5 milyondan fazla araç geçiş yaptı

İstanbul'da 20 Aralık 2016'da hizmete açılan Avrasya Tüneli'nden 2 yılda 31,5 milyondan fazla araç geçiş yaptı.Tüneli günde ortalama 50 bin araç kullanıyor. Tünelin sürücülere ve ekonomiye 2016-2017 yılındaki katkısı zaman, yakıt, emisyon, kaza maliyetleri açısından 1,2 milyar lira.

20 Aralık 2018 Perşembe 11:32
Avrasya Tüneli'nden 31,5 milyondan fazla araç geçiş yaptı

Toplam 1.2 milyar dolara mal olan, yap-işlet-devret modeli ile hizmet veren tünel, 9 büyüklüğünde bir depreme dayanacak güçte inşa edildi ve toplam 14,6 kilometrelik bir güzergahı kapsıyor. Avrasya Tüneli, tünelcilik teknolojisine getirdiği yeniliklerle bugüne kadar çok sayıda ödül aldı.

Sürücülere ve ekonomiye katkısı 1.2 milyar lira

Asya ve Avrupa kıtasını deniz tabanının altından birleştiren karayolu olan Avrasya Tüneli'nin açılışının 2'nci yılında tünelden geçiş yapan araç sayısı açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre,  tünel açıldığından bu yana toplamda geçiş yapan araç sayısı 31,5 milyonu aştı.Tünelden bu yılın ocak ayında ise günde ortalama 47 bin 421, şubatta 46 bin 203, martta 50 bin 808, nisanda 52 bin 375, mayısta 48 bin 51, haziranda 47 bin 659, temmuzda 45 bin 802,  ağustosta 38 bin 621, eylülde 50 bin 823, ekimde 50 bin 100 ve kasımda 49 bin 872 araç geçiş yaptı.  2016-2017 yılını kapsayan dönemde zaman, yakıt, emisyon ve kaza maliyetleri dikkate alındığında tünelin, sürücülere ve ekonomiye katkısı 1,2 milyar lira.

400 kamerayla 24  saat izlenen ve AFAD, itfaiye, ambulans ve emniyet birimleri ile kesintisiz koordinasyon sağlanan tünelde 50'den fazla personelle arıza veya kaza gibi olaylara anında müdahale ediliyor. Avrasya Tüneli Kontrol Merkezi'nden yapılan takipte 2018 yılında ekiplerin olaya müdahale süresi ortalama 1 dakika 57 saniye, olay sonlandırılma süresi ise ortalama 12 dakika 36 saniye olarak gerçekleşti.

1.2 milyar dolara mal oldu, yap-işlet devret modeli ile hizmet veriyor

Toplam 1. 2 milyar dolara mal olan Avrasya Tüneli yap işlet devret modeli ile hizmet veriyor. Tünelin işletmeciliğini 22 yıl daha, Türkiye'den Yapı Merkezi ve Güney Kore'den SK E&C şirketlerinin ortak kurduğu Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım AŞ (ATAŞ) yapacak.

9 büyüklüğünde bir depreme dayanacak güçte inşa edilen tünel,  toplam 14,6 kilometrelik bir güzergahı kapsıyor. 5,4 km'lik kısmı deniz tabanı altına özel bir teknolojiyle inşa edildi. Avrasya tüneli iki katlı tünelden ve diğer metotlarla inşa edilen bağlantı tünellerinden oluşuyor. Tünelin en derin bölümü deniz seviyesinden 106 metre aşağıda bulunuyor. Tünelden yalnızca otomobil ve minibüsler geçiş yapabiliyor. 1 Temmuz 2018'de yapılan düzenleme ile tek yön geçiş ücretleri otomobiller için  23,30 TL, minibüsler için ise  34,90 TL alınıyor.

Çok sayıda ödül aldı

Avrasya Tüneli, tünelcilik teknolojisine getirdiği yeniliklerle bugüne kadar birçok ödül aldı. Bu ödüllerinin en sonuncusu, Arup ile birlikte enerji verimliliği ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla gerçekleştirdiği proje  oldu.  Yenilikleri içeren bu proje New Civil Engineers Dergisi tarafından " Bakım ve Yenileme Metodu" kategorisinde ödüle layık görüldü. Londra'da gerçekleştirilen törene katılan Avrasya Tüneli ve Arup yetkilileri, ödülü New Civil Engineer dergisinin editörü Mark Hansfordun elinden aldı.

Daha önce alınan ödüller

EMEA Finance En İyi Kamu-Özel Sektör Ortaklığı 2012

Infrastructure Journal En Yenilikçi Ulaşım Projesi 2012

Thomson Reuters PFI En İyi Altyapı Proje Finansman Anlaşması 2012

Euromoney Avrupanın En İyi Proje Finansman Anlaşması 2012

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) En İyi Çevresel ve Sosyal Uygulama Ödülü 2015

Uluslararası Tünel ve Yeraltı Yapıları Birliği (ITA) Yılın Projesi 2015

Engineering News Record (ENR) 2016 Yılının En Başarılı Tünel Projesi 2016

Kore İnşaat Mühendisleri Derneği) Altın Kategori - Yılın Yapı Ödülü 2017

ABD Aydınlatma Mühendisleri Derneği (IES) Mimari Aydınlatma Ödülü 2017

Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) Global Başarı Ödülleri  İnşaat Metodolojisi 2017

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 11:32
  1. Aydın
  2. İstanbul
  3. Avrasya tüneli

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