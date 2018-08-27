Avrasya Tüneli'nde otomobil devrildi! 3 gişe trafiğe kapatıldı
Üsküdar'da Avrasya Tüneli girişinde kaza yaşandı, bir otomobil devrildi. Kaza sonrası 3 gişe geçici olarak trafiğe kapatıldı.27 Ağustos 2018 Pazartesi 09:24
Kaza saat 08.00 sıralarında Üsküdar'da meydana geldi. Asya'dan Avrupa'ya gidiş istikametinde meydana gelen kazada bir otomobil gişeye çarparak devrildi. Kazada otomobil sürücüsü yara almadan kurtuldu. 3 gişe trafiğe kapatıldı.
Avrupa'ya yönüne ulaşım tek şeritten sağlanırken bölgede trafik kilitlendi. İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.
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