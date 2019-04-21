Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı
Avrasya Tüneli, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle trafiğe kapatıldı.21 Nisan 2019 Pazar 14:36
Avrasya Tüneli, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle trafiğe kapatıldı. Tünel, yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapalı olacak.
Asya ile Avrupa yakasını deniz tabanından karayolu ile birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle trafiğe kapatıldı. Tünel girişine gelen trafik polisleri, çekici yardımı ile yolu trafiğe kapatarak vatandaşları farklı güzergahlara yönlendirdi.
Tünel, Asya-Avrupa yakası yönünde 14.00 ile 16.15 saatleri arasında, Avrupa-Asya yönünde ise 15.00 ile 16.15 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak.
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