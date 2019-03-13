Avrasya Tüneli trafiğe kapatılacak! Avrasya Tüneli, 15 Mart Cuma günü 00.01 ile 05.00 saatleri arasında çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Avrasya Tüneli, 15 Mart Cuma günü 00.01 ile 05.00 saatleri arasında işletme kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Asya ve Avrupa yakalarını deniz tabanının altından karayolu ile birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, 15 Mart Cuma günü işletme kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle trafiğe kapatılacak. Tünelden çift yönlü olarak gece saat 00.01 ile 05.00 saatleri arasında araç geçişi yapılmayacak.

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