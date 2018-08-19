Avrasya Tüneli çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Polisin, tünelin içerisinde şüpheli bir aracı incelediği öğrenildi. Aracın incelemesinde şüpheli bir durum bulunamayınca Avrasya Tüneli trafiğe açıldı.

İstanbul Valiliği'nce Twitter'dan yapılan açıklamada, "Şüpheli paket ihbarı nedeniyle kontrol amaçlı olarak ve tedbiren Avrasya Tüneli'nde trafik akışı her iki yönden geçici bir şekilde durdurulmuştur." ifadesi kullanıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezi'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda da, "Avrasya Tüneli geçici süreliğine çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Alternatif güzergahları kullanınız." denildi.

TEKRAR ULAŞIMA AÇILDI

Motosiklet incelenirken Avrasya Tüneli çift yönlü olarak trafiğe kapıldı. İncelenirken motosiklet sahibinin gelmesi ve incelemede şüpheli bir durum bulunamayınca Avrasya Tüneli trafiğe açıldı.

İstanbul Valiliği'nce Twitter'den yapılan ikinci açıklamada, "Avrasya Tüneli'nde teknik ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda ihbarın asılsız olduğu anlaşılmış ve trafik akışı yeniden başlatılmıştır." denildi.