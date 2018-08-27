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Avrasya Tüneli kapandı mı? Avrasya Tüneli neden kapalı?

Kurban Bayramı sonrası ilk iş günü yine kaza ile başladı. Üsküdar'da Avrasya Tüneli girişinde bir otomobil devrildi. 3 gişe trafiğe kapatıldı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 08:43
Avrasya Tüneli kapandı mı? Avrasya Tüneli neden kapalı?

Kurban Bayramı sonrası ilk iş günü yine kaza ile başladı. Üsküdar'da Avrasya Tüneli girişinde bir otomobil devrildi. 3 gişe trafiğe kapatıldı.

Kaza saat 08.00 sıralarında Üsküdar'da meydana geldi. Asya'dan Avrupa'ya gidiş istikametinde meydana gelen kazada bir otomobil gişeye çarparak devrildi. Kazada otomobil sürücüsü yara almadan kurtuldu. 3 gişe trafiğe kapatıldı. Avrupa'ya yönüne ulaşım tek şeritten sağlanırken bölgede trafik kilitlendi. İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 08:43
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