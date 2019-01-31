Avrasya Tüneli geçiş ücretine zam geldi! Avrasya Tüneli'nden geçiş ücretleri gece yarısından itibaren zamlandı. İşte yeni ücretler...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine gece yarısından itibaren zam yapıldı. Tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 32.10 TL, minibüsler için 48.10 TL oldu

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