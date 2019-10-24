Her sene düzennlenen Avrasya Maratonu'na bu yıl yine binlerce kişinin katılım sağlaması bekleniyor. Şölen havasında geçen organizasyonun tarihi merak ediliyor ve "Avrasya Maratonu ne zaman?" sorusu yarışa çok az bir süre kala internette araştırılıyor. Peki, Avrasya Maratonu ne zaman? Avrasya Maratonu kayıt işlemi nasıl ve nereden yapılır? Avrasya Maratonu'na katılmak ücretsiz mi? İşte detaylar...

Avrasya Maratonu ne zaman?

41. İstanbul Maratonu 03 Kasım'da saat 09.00'da başlayacak. Maratonda yarışacak yabancı sporculara toplam 703 bin 900 dolar, Türk sporculara ise 414 bin 500 lira ödül verilmesi kararlaştırıldı.

Avrasya Maratonu kayıtları ne zaman?

Kayıtlar Ekim ayının son haftasında başlayacaktır ve ücretsiz olacaktır.

Halk koşusunda göğüs numaraları kayıt esnasında verilmektedir. Tişörtlerinizi ise İstanbul Maratonu spor fuarından teslim alabilirsiniz.

Kayıt yerleri ; İstanbul'un Anadolu Yakasında Bağdat Caddesi , Avrupa Yakasında ise İstiklal Caddesi kayıt noktalarından,

İBB'ye ait spor tesislerinden ve 31 Ekim, 1 - 2 Kasım tarihlerinde İstanbul Maraton ve Spor Fuarından ( Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinden ) kayıt olabilirler.

Yarış Günü Programı:

03.00 15 Temmuz şehitler köprüsü'nün araç trafiğine kapatılması

05.00 Tüm parkurun araç trafiğine kapatılması

07.00 - 07.30 42K, 15K sporcularını taşıyacak otobüslerin hareket saati (Taksim - Sultanahmet)

07.30 - 08.20 Halk koşusu sporcularını taşıyacak otobüslerin hareket saati (Mecidiyeköy)

08.30 Eşya otobüslerinin start noktasından finiş noktalarına hareketi

08.45 Tekerlekli sandalye yarış startı

09.00 42K elit atlet yarış startı

09.00 42K yarış startı

09.15 15K yarış startı

09.45 Halk koşusu startı

09.58 15K şampiyonunun tahmini bitiriş zamanı

11.11 42K şampiyonunun tahmini bitiriş zamanı

12.00 42K genel klasman ödül töreni (Sultanahmet)

13.00 15K yarışının sona ermesi (Yenikapı)

15.00 42K yarışının sona ermesi (Sultanahmet)

Zaman Sınırı:

Halk koşusu sporcuları için zaman sınırı 1 saat 45 dakikadır. Saat 12.30 itibari köprü trafiğe açılır, halen parkurda bulunan koşucular kaldırımdan koşmaya devam edebilirler.

Parkur üzerindeki noktalar kademeli olarak trafiğe açılacaktır.

Yaş Sınırı:

Katılımcı, 3 Kasım 2019 tarihi itibari ile 16 yaşını doldurmuş olmalıdır.

Katılımcı Sınırı:

Halk Koşusu kategorisi için 30.000 kişi sınırı vardır.

Başvuru Tarihleri ve Ücretleri:

Halk koşusuna katılım ücretsizdir.

Kayıtlar; İstanbul'un Anadolu Yakasında Bağdat Caddesi, Avrupa Yakasında ise İstiklal Caddesi kayıt noktalarından ve İBB'ye ait spor tesislerinden alınacaktır. 31 Ekim, 1 - 2 Kasım tarihlerinde Avrasya Gösteri Merkezinde düzenlenecek Maraton ve Spor Fuarı'ndan da kayıt alınabilecektir.

İstanbul Maraton ve Spor Fuarı:

İstanbul Maraton ve Spor Fuarı 31 Ekim, 1 - 2 Kasım tarihleri arasında Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde (Yenikapı Miting Alanı) düzenlenecektir.

Maraton Fuarı katılımcılara ücretsizdir.

Çıkış ve Varış Alanları:

Start : Altunizade Köprüsü Altı

Finish : İnönü Stadı Önü

Start Noktasına Ulaşım:

Yarış sabahı aşağıdaki noktalardan start noktasına ücretsiz sporcu otobüsleri kaldırılacaktır. İETT araçları transferleri ile ilgili toplanma saati 06:30'dur. Gerekli hassasiyeti göstermeniz önemle rica olunur.

Mecidiyeköy meydanından otobüsler kalkacaktır.

07:00 - 08:00 otobüs hareket saatleri

Madalya:

Yarışı bitirenlerin göğüs numaralarına finiş alanında kaşe basılacaktır. Kaşeli numaralar ile madalya ve tişörtler Spor İstanbul tesislerinden dağıtılacaktır.

İlk Yardım:

Parkur boyunca ambulanslar görev yapacak, parkurda ise gerekli sağlık önlemleri alınacaktır.

Tahmini Hava Sıcaklığı:

Start noktasında 12 - 13 derece, finiş noktasında 16 - 17 derece tahmini hava sıcaklığı bulunmaktadır.

Sağlıkla İlgili Öneriler:

Yarış öncesi mutlaka muayene olunuz. Solunum yolları ve kalp hastalıkları olanlar yarışa katılmamalıdırlar. Yarışa uykunuzu almış olarak ve dinlenmiş bir şekilde katılmalısınız. Yarış sabahı kahvaltınızı erken yaparak, alkollü ve asitli içeceklerden kaçınınız. Spor ayakkabınızı mutlaka çorapla giyiniz. Ayak parmaklarınıza süreceğiniz krem, yarış sonrasında oluşabilecek yaraları önleyecektir. Yarış esnasında oluşan bir sağlık problemi için yarışı terk ederek, sağlık görevlilerinden yardım isteyiniz.

Organizasyona İlişkin Sınırlamalar:

Vodafone İstanbul Maratonu bir koşu organizasyonudur. Bisiklet, motosiklet, paten ya da herhangi bir başka tekerlekli ya da tekerleksiz araçla ve her türlü hayvan ile yarışa katılıma izin verilmez. Katılımcıların, organizasyona uygun spor kıyafetleri ile gelmeleri gerekmektedir.

Vodafone İstanbul Maratonu'nun her hangi bir kategorisine kayıt yaptırmış bütün koşucuların, sponsor firmaların eşantiyon olarak dağıttığı tişört, balon, bayrak vs... gibi görseller dışında herhangi bir markayı, derneği, örgütü, oluşumu temsil edecek tarzda görselleri, koşu alanına sokması, teşhir etmesi kesinlikle yasaktır. Bu tür davranışları tespit edilen şahıslar ve kurumlar hakkında yasal işlem başlatılır.