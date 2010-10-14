Avrasya Maratonu İDO seferlerini iptal ettirdi

İDO'dan alınan bilgiye göre, Yenikapı/Yalova ve Yalova/Yenikapı saat 11.30 ile Yenikapı/Yalova ve Yenikapı/Yalova saat 13.30 hızlı feribot seferleri, Avrasya Maratonu sebebiyle yapılmayacak. İLESAM’dan ‘Yazar Okulu’ projesi ANKARA - Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nce (İLESAM) yazarlık kursu açılıyor. “Yazar Okulu” projesi kapsamında birçok konu hakkında dersleri içeren kurs başladı. Kurs başvurularının 16 Ekim’e kadar uzatıldığı bildirildi. İstanbul yeniden cazibe merkezi İSTANBUL - Yabancı ziyaretçi sayısında İstanbul'da yılbaşından bu yana devam eden düşüş, Eylül ayında sona ererek, yüzde 4.8 oranında arttı. İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen yıl Eylül ayında 679 bin 686 turistin geldiği İstanbul'u, bu yıl yüzde 4.8 artışla 712 bin 583 turist ziyaret etti.