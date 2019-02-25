Avrasya Eğitim Zirvesi nedir? 4. Avrasya Eğitim Zirvesi ne zaman başlıyor 2019?

Avrasya Eğitim Zirvesi takip edenleri 4. Avrasya Eğitim Zirvesi zaman başlıyor 2019 ne zaman başlayacağını merak ediyorlardı. Avrasya Üniversiteler Birliği'nin (EURAS) desteği ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) katkılarıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Avrasya Yükseköğretim Zirvesi, (EURIE) 27 Şubat 2019 Çarşamba günü Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda başlayacak. İşte zirveye ilişkin detaylar...

Toplam 3 binin üzerinde rektör, rektör yardımcısı, dekan ve akademisyenin katılacağı zirvenin açılış törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fas Milli Eğitim, Mesleki Eğitim, Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Dr. Saaid Amzazi de teşrif edecek. Programın sunuculuğunu ise, Türkiye'nin ilk insansı robotu Mini Ada yapacak.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Avrasya Yükseköğretim Zirvesi 54 ülkeden 340 üniversite ve kurumun katılımıyla gerçekleşecek.