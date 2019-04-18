Nizamettin Bekar

Avrasya Çarşısı yaklaşık 1990’lu yıllarda Sarp Kapısı açıldıktan sonra Trabzon’da kuruldu. Avrasya Çarşısısı ilk açıldığında Rus pazarı olarak inşa edilmişti. Bu pazar ilk kurulduğunda güzel şehrim Trabzon’un çömlekçi mahallesindeydi.

Bu Pazar yaklaşık 2000’li yıllara kadar bulunduğu yerde hizmet verdi.

Çömlekçi kentsel dönüşüm faaliyetinden sonra 2000’li yıllardan 2019 yıllarına kadar şehrimin Moloz mevkiinde faaliyette bulundu. Buraya geçmelerinde eski Büyükşehir Belediye Başkanımız Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’nun çok büyük katkıları oldu.

Rus Pazarı Moloz mevkiinde yaklaşık on beş yıl kaldı. Burada kaldıktan sonra orasının da kentsel dönüşümünden dolayı İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve eski belediye Başkanımız Sayın Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’nun katkılarıyla ve büyük çabalarıyla şu andaki bulundukları yere taşındılar. Şu anda Yalı Mahallesindeki Cemal Kamacı Spor Kompleksine taşındılar. Cemal Kamacı Spor Kompleksi son derece güzel. Gerek Büyükşehir Belediyemiz ve gerekse belediyemizin bir kuruluşu olan TRABİTAŞ bu kompleksi son derece güzel inşa ettiler. Kompleks iki kat olarak inşa edildi. Birinci katta 100 tane dükkan bulunmakta.

Ayrıca birinci katta diğer bütün sosyal ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak yemekhanesi, kadın-erkek mescidi ve dinlenme odaları bu katta inşa edildi.

İkinci kata 213 dükkan ve ayrıca bir çay ocağı bulunmaktadır.

Gerek birinci ve gerekse ikinci katta dükkanlar yaklaşık iki buçuğa bir buçuk ebatlarında sığdırılmış durumdadır.

Avrasya Çarşısı burada da misafir bulunmaktadır. Gerek Büyükşehir Başkanımız Murat Zorluoğlu Başkan ve gerekse Ortahisar Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç Başkanlarımız Avrasya Çarşısı esnafına birkaç gün önce yemekli bir toplantıda müjdeyi verdiler. En kısa sürede bir önceki yerleri olan Moloz mevkiinde tam teşekküllü dükkanlar yapılıp hak sahiplerine verileceği müjdesini verdiler.

Yazım buraya geldiğinde öncelikle Murat Başkanım ve Ahmet Başkanım Başkanlıklarında ortak hareket etmeleri biz Trabzonluları sevindirmiş bulunmaktadır. Genellikle eskiden Büyükşehir ve Ortahisar Belediyeleri arasında bir huzursuzluğun varlığından halkımız arasında bazı konuşmalar geçmekteydi. Bu birlikteliğin halk nezdinde ortaya konulması Trabzon’umuz için bir başarı kaynağı olacağını düşünmekteyim. Ayrıca Avrasya Çarşısısı Derneğinin yöneticileri Muzaffer ve Mürteza Başkanım ve diğer yöneticilerin çarşının kalkınabilmesi için son derece özverili olarak çalıştıklarını da yakından görmekteyim. Bundan dolayı da onları da can-ı gönülden kutlamak isterim.

Avrasya Çarşısı esnafının belediyelerimizden birkaç noktada istekleri olduğunu da belirtmek isterim. Öncelikle çarşımızın bir otoparkı bulunmadığından çarşının önündeki üst geçidin altını otopark olarak çarşıya kazandırılması çarşı esnafının yüzünün gelmesi açısından önemli. Çünkü arabasıyla gelen misafirlerin arabalarını çekecekleri yer bulunmadığından bu otopark son derece önemli.

Ayrıca çarşının önündeki gidiş gelişli yolun çarşıya bakan yüzünde arabaların yavaşlaması için bir ışıklandırma ve yaya geçidi yapılması çarşıya müşteri gelmesinin yolunu açacaktır.

Avrasya Çarşısısına katkıda bulunan herkese can-ı gönülden teşekkürler…