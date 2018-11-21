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Avni Özgürel: En büyük problemimiz gençlerin siyasete uzak durması

Gazeteci yazar Avni Özgürel, "Bugün en büyük problemimiz gençlerin siyasete uzak durmasıdır." dedi.

21 Kasım 2018 Çarşamba 20:56
Avni Özgürel: En büyük problemimiz gençlerin siyasete uzak durması

Türk Edebiyatı Vakfı'nın Sultanahmet'teki binasında düzenlenen "Türkiye: Dün, Bugün, Yarın" başlıklı program, Türk Edebiyatı Vakfı Müdürü Özcan Ünlü'nün, Avni Özgürel'in meslek hayatına ve çalışmalarına ilişkin bilgileri aktarmasıyla başladı.

Özgürel, ikinci dünya savaşı sonrasında dünyaya gelmiş bir kuşakta yer aldığını, hem yoklukları hem de siyasi çalkantıların pek çok çeşidini yaşadıklarını söyledi.

Hangi partiden olduğunun fark etmeyeceğini, gençlerin bir partinin taraftarlığın yanı sıra objektif bir gözle siyaseti tahlil edebilir olması gerektiğini vurgulayan Özgürel, şunları kaydetti:

"Bugünkü gençlerin yapabilecekleri şeyler siyasete bu gözle yaklaşarak ilgi duymaktır. Hangi siyasetçiyi istiyorsanız sevebilirsiniz ama kritik edebilme hakkınızı saklı tutun. Yoksa insan çok hayal kırıklığına uğruyor. Biz çok yaşadığımız için söylüyorum."

'En büyük problemimiz gençlerin siyasete uzak durmasıdır'

Darbelerin Türkiye'ye çok büyük zararlar verdiğini anlatan Özgürel, "Gönlüm çok ister ki buradaki genç arkadaşlarımızın hepsi bir şekilde siyasete girsinler. Bugün en büyük problemimiz gençlerin siyasete uzak durmasıdır." dedi.

Programın ardından Türk Edebiyatı Vakfı Müdürü Ünlü, Özgürel'e vakfın yayınlarından oluşan bir kitap seti hediye etti.

 

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 20:56
  1. Avni Özgürel

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