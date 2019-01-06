AK Parti Denizli ilçe belediye başkan adayları belli oldu. AK Parti'nin Pamukkale belediye başkan adayı Avni Örki oldu. 2009 Yılında yapılan İl kongresi ile il Yönetim Kurulu’na seçilen Örki bu görevleriyle birlikte AK Parti Denizli 3. Bölge İlçe Seçim Kurulu üyeliği görevinde bulundu. Peki Avni Örki kimdir? Avni Örki kaç yaşında? Avni Örki hangi görevlerde bulundu? İşte AK Parti Pamukkale belediye başkan adayı Avni Örki biyografisi...

AVNİ ÖRKİ KİMDİR?

Denizli’nin Tavas ilçesinden olan babasının memuriyet görevini yaptığı İzmir’in Menemen ilçesinde doğdu. İlköğretimini burada tamamladıktan sonra Devlet Parasız yatılı sınavları ile Denizli İmam Hatip Lisesini kazanarak 1996 yılında mezun oldu. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı. Hukuk Fakültesindeki öğrenciliği sırasında “ Birleşik Hukukçular Kulübü” nü kurdu. Hukuk Fakültesinden mezun olduğu 2003 yılında Avukatlık stajına tamamlamasının ardından kendi bürosunda serbest avukat olarak çalışmaya başladı.

Örki, eş zamanlı olarak çeşitli dershanelerde hukuk ve vatandaşlık derslerinde eğiticilikte yaptı. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli eğitim ve seminerlere katılan Örki, 2006 yılında bir grup avukatla birlikte kurulan Emel Hukuk Derneğinin Genel Sekreterlik ve Başkan Yardımcılığı görevlerini de yürüttü. Bu mesleki çalışmamalarının yanı sıra Örki, Denizlide, Yerel Gündem 21 Gençlik Meclisi, Denizli Gençlik Konseyi, Aktepe’yi Güzelleştirme ve Geliştirme Derneği, Aktepespor Kulübü Derneği gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alarak birçok sosyal sorumluluk projesinin uygulayıcısı oldu.

2007 Yılında Ak Parti Denizli İl Gençli Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı görevi ile teşkilat çalışmalarına başlayan Örki, Merkez İlçe Kongresinde yedek yönetim kurulu üyeliğine seçilen Örki, bu görevinden 2009 yerel seçimlerinde Denizli İl Genel Meclisi adaylığı için ayrıldı ve merkez ilçe 5. sıra adayı olarak seçimlere katıldı. 2009 Yılında yapılan İl kongresi ile il Yönetim Kurulu’na seçilen Örki bu görevleriyle birlikte Ak Parti adına “ Denizli 3. Bölge İlçe Seçim Kurulu üyeliği ” ve “ Denizli Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu üyeliği” görevlerinde bulundu. 2007 yılında Dr. Nur Örki ile evlenen Örki’nin 2 yaşında Asım Vehbi adında birde oğlu var.