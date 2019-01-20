Avni Kahya kimdir? Avni Kahya Ak Parti Ardeşen belediye başkan adayı
Avni Kahya AK Parti Rize Ardeşen belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Avni Kahya'nın kim olduğu araştırılıyor.Peki Avni Kahya kimdir? Avni Kahya kaç yaşında? AK Parti Ardeşen belediye başkan adayı Avni Kahya hangi görevlerde bulundu?20 Ocak 2019 Pazar 03:21
Avni Kahya AK Parti Rize Ardeşen belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Avni Kahya'nın kim olduğu araştırılıyor.Peki Avni Kahya kimdir? Avni Kahya kaç yaşında? AK Parti Ardeşen belediye başkan adayı Avni Kahya hangi görevlerde bulundu?
Avni Kahya kimdir?
1968 yılında Rize Ardeşen'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ardeşen'de tamamladı. Liseyi Rize Endüstri Meslek Lisesi'nde bitirdi.
KTÜ Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan Kahya, 1987 yılında askerliğini tamamladı.
1994-2009 yılları arasında 3 dönem meclis üyeliği yaptı. 2009'da Ak Parti Ardeşen İlçe Başkanlığı görevine seçildi.
Avni Kahya evli ve üç çocuk babasıdır.
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