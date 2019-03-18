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Avnavutköy’deki fabrika yangını kontrol altına alındı

Arnavutköy’de yapı kimyasalları üreten fabrikada sabah 09.

18 Mart 2019 Pazartesi 21:46
Avnavutköy’deki fabrika yangını kontrol altına alındı

Arnavutköy’de yapı kimyasalları üreten fabrikada sabah 09.30 sıralarında başlayan yangın yaklaşık 11 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "85 araç ve 175 personel yangına müdahale etmiştir. An itibariyle 10 bin metrekarelik fabrikanın yaklaşık 7 bin metrekaresindeki yangın itfaiye ekiplerimiz tarafından kontrol altına alınmış ve söndürülmüştür. Fabrikanın 3 bin metrekaresinde devam eden yangın kontrol altına alınmış olup, söndürme çalışmaları devam etmektedir." denildi.



Arnavutköy’de yapı kimyasalları üreten fabrikada sabah 09.30 sıralarında başlayan yangın yaklaşık 11 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Yangınla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, yangına 85 araç ve 175 personel yangına müdahale edildiği belirtildi. 1 kişinin hafif yaralandığı yangın ile ilgili yapılan yazılı açıklama şöyle:



"Arnavutköy Yeşilbayır Mahallesi, Şimşir Sokak’taki 3 katlı yaklaşık 10.000 m alan üzerine kurulu AKKİM Yapı Kimyasalları Fabrikası’nda sabah saatlerinde yangın meydana gelmiştir. Saat 09.33’de alınan ihbar üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden (Hadımköy, Arnavutköy, Başakşehir, Avcılar, Beylikdüzü, Bakırköy, Çatalca,Mimarsinan, Bahçeşehir, Şişli, Fatih, Sultangazi, Kıraç, Kartal, Tuzla, Seyrantepe ve Kadıköy) 85 araç ve 175 personel yangına müdahale etmiştir. Söz konusu fabrika, Türkiye’nin en büyük yapı kimyasal maddelerini üreten ve üretim kapasitesi oldukça büyük bir fabrikadır. Bu nedenle içerisinde; yüklü miktarda LPG tankları,solvent ve 1.200 ton hammadde, poliüretan köpük, akrilik mastik,metal tüplerin içinde yer alan itici gaz olarak kullanılan LPG ve hekzan gazı barındırmaktadır.



Fabrikada içerisinde yüksek sevide yanıcı ve patlayıcı maddelerin bulunmasından ve bu patlayıcı maddeler arasındaki tüplerin yangın esnasında sürekli patlaması ve çevreye saçılması nedeniyle yangına can güvenliği açısından fabrika dışından müdahale edilmiştir. İBB İtfaiyesi tüm teknolojik imkanları kullanarak yangına müdahale etmiştir. Yangının çevre binalara sirayet etme riski öncelikli çalışmalarla önlenmiştir.



İstanbul İtfaiyesi yangın müdahale robotu, köpük su kuleleri ve çok fonksiyonlu robotik (uzaktan kumandalı) müdahale araçlarıyla, can güvenliğini tehdit eden kısımlarda ’Akıllı, Teknolojik ve Modern İtfaiye Araçları’ ile müdahalede bulunulmuştur. Ayrıca yangının başlangıç noktası alt katlar olduğundan, katlar arasında meydana gelmesi ve patlamaların da oluşması nedeniyle havadan müdahale yapılamamıştır.



Yangın sonucu sadece 1 kişi hafif yaralanmıştır. An itibariyle 10 bin metrekarelik fabrikanın yaklaşık 7 bin metrekaresindeki yangın itfaiye ekiplerimiz tarafından kontrol altına alınmış ve söndürülmüştür. Fabrikanın 3 bin metrekaresinde devam eden yangın kontrol altına alınmış olup, söndürme çalışmaları devam etmektedir."

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 21:46
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