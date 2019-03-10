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AVM’nin ziyaretçileri kadın servis şoförlerine emanet

Kadınların işgücüne katılım oranının yüzde 39 olduğu Türkiye’nin 6’ncı büyükşehri Adana’da, Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi, ziyaretçilerini kadın kaptanlara emanet ediyor.

10 Mart 2019 Pazar 11:18
AVM’nin ziyaretçileri kadın servis şoförlerine emanet

Kadınların işgücüne katılım oranının yüzde 39 olduğu Türkiye’nin 6’ncı büyükşehri Adana’da, Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi, ziyaretçilerini kadın kaptanlara emanet ediyor.


Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2018 yılında erkek nüfusu 41 milyon 139 bin 980 kişi, kadın nüfusu 40 milyon 863 bin 902 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle nüfusun yüzde 50,2’sini erkekler, yüzde 49,8’ini ise kadınlar oluşturdu.


Hane halkı işgücü araştırmasında ise 2017 yılında, Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaşta istihdam edilenlerin oranı yüzde 47,1 olarak tespit edildi. Bu oran erkeklerde yüzde 65,6, kadınlarda ise yüzde 28,9 oldu. Başka bir ifadeyle kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından az düzeyde kaldı. Türkiye’nin 6’ncı büyük şehiri Adana’da ise kadın istihdamı yüzde 39 oldu. Bunun en büyük nedenlerinden biri de toplumdaki bazı işleri kadınların başaramayacağı ön yargısıydı.


Bu verilerden yola çıkarak, kadın istihdamını destekleme konusunda farkındalık oluşturmak isteyen Adana Optimum, “Bunun için Kadınlar Günü’nden daha güzel bir zaman olur mu?” düşüncesinden hareketle, kadınlara alışılmışın dışında bir görev tanımladı.



“Kadın şoförler aranıyor” ilanı


Önce “Kadın servis şoförü aranıyor” ilanı veren Optimum, kendine güvenen kadın şoför adaylarını belirledikten sonra sürüş eğitimi almalarını sağladı. Eğitimin ardından kadınlar direksiyona geçti. Optimum, böylece AVM’ye gidiş dönüşlerinde servis araçlarını tercih eden ziyaretçilerini kadın kaptanlara emanet etti.


Kadın kaptanlar nezaketleri, disiplinli çalışmaları, güler yüzleri, duruşları, iletişim becerileri ve kadın olmanın verdiği şefkatli tavırlarının yanı sıra direksiyon hakimiyetindeki becerileri ile göreve başladıkları ilk günlerden itibaren hayranlık uyandırdı.


Kadın şoförlerle Optimum yolları daha neşeli olurken, ziyaretçilerin servis memnuniyeti anketlerinde ilk etapta yüzde 17 artış sağlandı. Kadın kaptanlar, bu memnuniyetin yanı sıra diğer kadınlara da rol model olarak, “Ben de yapabilirim” diyen hemcinslerini cesaretlendirdi.


Optimum’un kadın şoförleri “Kadın şoförler aranıyor” ilanını görünce, önce ehliyet kursuna gittiklerini, ardından başvuru yapıp eğitime dahil olduklarını belirterek, “Bu iş bize Optimum’un Dünya Kadınlar Günü hediyesi oldu. Bize bu imkanı veren yöneticilere teşekkür ediyoruz. Hiçbir kadın ‘ben yapamam’ diye düşünmesin. Kadın isterse yapar” mesajı verdi.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 11:18
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