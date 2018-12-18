AVM’nin spor salonunda yangın
Güngören'deki bir alışveriş merkezinde bulunan spor salonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü18 Aralık 2018 Salı 14:44
İSTANBUL (AA) - Güngören’de bir alışveriş merkezinin spor salonunda çıkan yangın, hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Güven Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin üst katında bulunan spor salonunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Salondakiler yangını fark edince dışarı çıkıp, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü.
Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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