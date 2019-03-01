0553 313 94 23

AVM’lerin 1 numaralı markası seçildi

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ve Akademetre işbirliğiyle 10’uncusu düzenlenen “AVM’lerde Tüketicilerin Beğendiği 1 Numaralı Markalar” araştırmasında, Teknosa bir kez daha “En iyi Teknoloji Perakendecisi” ve “Anchor Mağaza” kategorilerinin birincisi oldu.

01 Mart 2019 Cuma 11:19
AVM’lerin 1 numaralı markası seçildi

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ve Akademetre işbirliğiyle 10’uncusu düzenlenen “AVM’lerde Tüketicilerin Beğendiği 1 Numaralı Markalar” araştırmasında, Teknosa bir kez daha “En iyi Teknoloji Perakendecisi” ve “Anchor Mağaza” kategorilerinin birincisi oldu.


Teknosa, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneğinin (AYD) Akademetre işbirliğiyle düzenlediği “AVM’lerde Tüketicilerin Beğendiği 1 Numaralı Markalar” araştırmasının sonuçlarına göre, “En iyi Teknoloji Perakendeciliği” ve “Anchor Mağaza” kategorilerinde bu yıl da birincilik ödülüne layık görüldü. Araştırmada, AVM’lerin yer aldığı 14 farklı ilde bin 67 tüketiciyle yüz yüze görüşmeler yapılarak, çekim gücü, itibar etkisi, ayrışma gücü gibi kriterler doğrultusunda tüketicilerin beğendiği markalar belirlendi.



“Tüketicilerin tercihi olmak bizim için en büyük motivasyon”


Teknosa adına ödülleri, mağazalarda çalışan satış danışmanları ve yöneticilerden oluşan bir ekiple birlikte Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan aldı. Gürcan, "Teknosa’da en iyi deneyimi sunmak için büyük veriyi işimizin kalbine koyduk. Müşterilerimizin alışveriş yolculuklarının her aşamasını, araştırma evrelerini, ürün tercihlerini, satın alma alışkanlıklarını analiz ediyor, yenilikçi uygulamaları eğilim ve beklentilere göre hayata geçiriyoruz. Omni-channel (çoklu kanal) modelimizle kesintisiz hizmet sağlarken, yıl boyunca ağırladığımız 200 milyona yakın ziyaretçimize eğlenceli, avantajlı ve özel bir deneyim sunmaya odaklanıyoruz. Çalışmalarımızla, tüketicilerin hayatlarına değer katıp, kalplerinde yer edinmek ve onların bir numaralı tercihi olmak bizim için en büyük motivasyon. Bu ödülde emeği olan Teknosa’daki çalışma arkadaşlarım ile iş ortaklarımıza ve bizi 9 yıldır 1 numara seçen halkımıza teşekkür ediyorum” dedi.


Törene özel bir sürpriz hazırlayan Teknosa ekibi, kendisini başarıya taşıyan tüketiciler başta olmak üzere tüm paydaşları için hazırlanan şarkıyı söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Peru, 7.1 ile sallandı
    1. Peru, 7.1 ile sallandı
    2. Somali'deki bombalı saldırı
    3. (Özel) Suriyeliler bir daha dönmemek..
    4. "Terörle mücadelemiz, son terörist..
    5. Minikler için “Dört Mevsim Takvimi..
    6. İstanbul’da enflasyon Şubat’ta arttı
    7. Bedelli askerlikte sürpriz değişiklik!
    8. "Mezun olunamayan tek mektep Anadolu..
    9. Peru'da 7,1 büyüklüğünde deprem..
    10. Yemen halkından Maduro’ya destek..
    11. Somali’de bilanço artıyor: 29 ölü, 80..
    12. Milletvekili Işık’tan zeytin..
    13. Barış Manço ve Cem Karaca, Kartal’da..
    14. Peru’da 7.1 büyüklüğünde deprem..
    15. Turgut Özal Üniversitesi’nde yangın..
    16. Ara Güler’in adı yaşatılacak
    17. Diyarbakır’da hentbolda bölge..
    18. "Fenerbahçe deplasmanından puanla..
    19. Bağcılar’da zabıta ve temizlik..
    20. GTBBAZAAR hizmet ağını genişletiyor
    21. Kayak merkezlerinde son durum
    22. Döviz kurları
    23. 80 yaşındaki kadını dolandırmaya..
    24. Aydın, potada Anadolu Şampiyonasına..
    25. İTO verilerine göre, İstanbul'da..
    26. Beşiktaş yönetiminin Guti kararı belli..
    27. Erdoğan EYOF fatihini kutladı
    28. İHH TIR’ları iyilik için yollarda
    29. Royal, Atlas ve Pierre Cardin Halı..
    30. ’Jokerler’ adliyeye sevk edildi
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!