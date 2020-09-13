AVM’lerde ürünle temas etmeyin

Yeni ‘Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde yer alan, AVM'ler, oyuncak mağazaları, kırtasiyeler, kozmetik ürünleri satış yerleri, kuyumcu ve saatçilerde, vatandaşların uyması gereken tedbirler şöyle sıralanıyor: Yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı belirtisi olanlar, AVM ve mağazalara alınmamalı. Maskeler ağız ve burnu içine alacak şekilde takılmalı. AVM ve mağaza içinde kısa süre kalınmalı ve bu süre boyunca maske kesinlikle çıkarılmamalı. Mümkün olduğunca asansör, mescid, ortak dinlenme alanları kullanılmamalı. Yürüyen merdiven bantları, asansör düğmeleri, kapı kolları ve tırabzanlar başta olmak üzere hiçbir yüzeye dokunulmamalı. Deneme kabinleri kullanılmamalı. Kullanılması halinde içeride kısa süre kalınmalı ve maske çıkarılmamalı. Kredi kartı veya banka kartıyla temassız ödeme yapılmalı. Ürünler mümkün olduğunca gözle seçilmeli, ürünlere temastan kaçınılmalı. Özellikle kozmetik ve parfümeri mağazalarında ürünler denenmemeli. Kitap ve kırtasiye mağazalarında ürünler görevlilerden istenmeli. Çocuklar için oyun-eğlence alanları kullanılmamalı.