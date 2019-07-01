AVM’deki paniğin zanlısının emniyetteki işlemleri tamamlandı Maltepe’deki bir alışveriş merkezinde eşiyle tartıştıktan sonra eşine silah çeken ve ardından eşinin olay yerinden ayrılmasıyla kendi kafasına silah dayayan H.

Maltepe’deki bir alışveriş merkezinde eşiyle tartıştıktan sonra eşine silah çeken ve ardından eşinin olay yerinden ayrılmasıyla kendi kafasına silah dayayan H.Ö’nün (30) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Maltepe İlçe Asayiş Büro Amirliği’nde ifadesi alınan şahıs, sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Şahsın ilerleyen saatlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Öte yandan H.Ö, emniyetten çıkarıldığı sırada basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

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