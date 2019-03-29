0553 313 94 23

AVM’deki bombalı saldırı girişiminde 4 sanığına ağırlaştırılmış müebbet

Bayrampaşa’da bulunan Forum İstanbul AVM’ye bombalı saldırı girişiminde bulunulması olayına ilişkin 14 sanığın yargılandığı davada 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

29 Mart 2019 Cuma 01:30
AVM’deki bombalı saldırı girişiminde 4 sanığına ağırlaştırılmış müebbet

Bayrampaşa’da bulunan Forum İstanbul AVM’ye bombalı saldırı girişiminde bulunulması olayına ilişkin 14 sanığın yargılandığı davada 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.


Bayramaşa’da 2017 yılının Ekim ayında Forum İstanbul Alışveriş Merkezi’nde düzenlenmeye çalışan bombalı saldırıya ilişkin mahkeme heyeti kararını açıkladı.


İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklar ile avukatları hazır bulundu.


7 tutuklu, 5 tutuksuz ve 2 firari sanığın yargılandığı davada mahkeme sanıklar Can Yenil, Mücahit Şahin, Sezgen Pekdemir ve Hatice Yurdakul’in hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine karar verdi.


Mahkeme heyeti, diğer 7 şüpheli hakkında isefarklı suçlardan çeşitli oranda cezalar verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 01:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Soylu açıkladı: Yakında tamamen bitiriyoruz
    1. Bakan Soylu açıkladı: Yakında tamamen..
    2. KDC'de maden ocağında göçük: 14 ölü
    3. BBDSO'dan "Beethoven 9. Senfoni"..
    4. Venezuela krizine bir ülke daha..
    5. AVM’deki bombalı saldırı girişiminde 4..
    6. Organlarıyla 3 hastaya umut oldu
    7. İsveç Meclis Başkanından Stockholm..
    8. Organik ürünler PTT kargoyla..
    9. Vali Akbıyık, taziye evi, Kur’an kursu..
    10. Bakan Soylu: 318 bin 500 kişi geri döndü
    11. Katar ve İngiltere'den ortak tatbikat!
    12. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    13. Guaido'ya vurulan darbe ABD'lileri..
    14. 3 saat sonra intihardan vazgeçti
    15. Katar ve İngiltere'den orta deniz..
    16. İnsan kaçakçıları cankurtaran yeleği..
    17. Genel Sağlık Sigortası borcu olan..
    18. La Liga'da flaş karar! 19.30'dan sonra..
    19. Dr. Mehmet Nil Hıdır ve Dr. Tahir Ateş..
    20. TURK-DAY’a Dr. Tahir Ateş’ten destek
    21. THY Euroleague: Olimpia Milano: 90 -..
    22. Mantar arayan 74 yaşındaki adam 70..
    23. Bakan Kasapoğlu’nun müjdesi Romanları..
    24. Genel Sağlık Sigortası pirim borcu..
    25. Fransa'da STK'lerden hükümete Yemen..
    26. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    27. Başörtülülere hakaret eden şüpheli..
    28. Binali Yıldırım, TGRT Haber’de
    29. Bakan Dönmez, Akdeniz’deki sondaj..
    30. Sinop’ta 2 bin yıllık güneş saati..
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!

    Günün Karikatürü

    29 Mart 2018
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!
    Erdoğan'dan 'Ayasofya' müjdesi: Cami olarak anılacak
    Erdoğan'dan 'Ayasofya' müjdesi: Cami olarak anılacak