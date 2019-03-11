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AVM’de sanat dolu saatler

Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının müzik dinletisi AVM ziyaretçilerine unutulmaz bir gün yaşattı.

11 Mart 2019 Pazartesi 10:25
AVM’de sanat dolu saatler

Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının müzik dinletisi AVM ziyaretçilerine unutulmaz bir gün yaşattı.


Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM), “Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle, hafta sonunda, müzik dinletisi ile unutulmaz bir gün yaşattı. Her özel gün için düzenlediği birbirinden farklı etkinliklerle ziyaretçilerini mutlu eden Samsun Piazza, “Dünya Kadınlar Günü”nde, kadın ziyaretçilerini de unutmadı.


Hafta sonunda sanat dolu bir günün yaşandığı Piazza’nın zemin katında oluşturulan alanda, Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçıları müzik dinletisi sundu. Adeta ruhlara hitap eden müzik dinletisi, sadece kadınlardan değil, erkekler ve her yaş grubundan ziyaretçiler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.


Dünyanın modasını, tatlarını ve eğlencesini Samsun halkı ile buluşturan AVM’deki müzik dinletisi eşliğinde alışveriş yapan ya da eş ve dostlarıyla vakit geçirenziyaretçiler, müziğin dinlendirici etkisiyle yorgunluk atıp, mutlu bir hafta sonu yaşadılar.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 10:25
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