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AVM'de korkutan yangın

Antalya’da bir AVM’nin önündeki stantta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

04 Ocak 2019 Cuma 23:32
AVM'de korkutan yangın

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan bir AVM önünde satış yapılan küçük ahşap stantlardan birinde saat 20.45 sıralarında yangın çıktı.

Ahşap dükkandan alevlerin yükseldiğini gören çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede tüm standı sardı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, alevlere AVM personeli de yangın tüpleriyle müdahale etti.

Yangında AVM’nin dış cephesindeki ışıklı reklam panosu da zarar gördü.

Polis ve itfaiye yangınla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 23:32
  1. Antalya
  2. muratpaşa

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