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AVM'de korkutan olay! Korgodan gelen paketi açınca hastanelik oldular

Kayseri'de bir mağazaya kargoyla ile gönderilen paketin açılmasıyla birlikte çevreye yayılan kokudan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı. Çarşıda polis güvenlik önlemi alınırken AFAD ekipleri de cihazlarla ölçüm yaptı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 22:35
AVM'de korkutan olay! Korgodan gelen paketi açınca hastanelik oldular

Kazancılar Çarşısında faaliyet gösteren bir giyim mağazasına İzmir'deki toptancısından kargoyla gelen içerisi kıyafet dolu koliler çalışanlar tarafından teslim alındı.

Koliler mağaza çalışanları tarafından açılarak reyonlara yerleştirilmeye başladığı sırada bir paketin açılmasıyla çevreye yoğun bir koku yayıldı.

Çevreye hızla yayılan kokudan etkilenen 5 mağaza çalışanı solunum problemi yaşayıp fenalaştı. Bu sırada iş yerinin önünde bulunan 5 vatandaş da kokudan etkilenerek baygınlık geçirdi.

KİMYASAL ŞÜPHE

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Ambulanslarla Kayseri Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan 10 kişi, kimyasal zehirlenme şüphesiyle özel karışımlarla yıkandıktan sonra Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kokunun etkili olduğu çarşıda polis ekiplerince güvenlik önlemi alınarak çevredeki vatandaşlar uzaklaştırıldı. Kayseri Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de cihazlarla ölçüm yaparak etrafa yayılan kokunun içeriğini tespit etmeye çalıştı.

AMONYUM SÜLFAT VE KARBONMONOKSİT

AFAD ekiplerinin elde ettiği ilk bulgulara göre, kıyafet paketinde yoğun amonyum sülfat ve karbonmonoksit tespit edildi.

Yetkililer, kıyafetlerin korunması için kullanılan kimyasalların, kargodayken başka paketlerden sızan kimyasallarla etkileşimi sonucu kokunun meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu bildirdi.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 22:35
  1. İzmir
  2. Kayseri
  3. zehirlenme
  4. Kazancılar Çarşısı

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