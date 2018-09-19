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Kağıthane'deki AVM'de bulunan silahlı şahıs teslim oldu!

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bulunan bir AVM'ye gelen silahlı bir kişi, polisi alarma geçirdi. Silahlı şahış, uzun ikna çabalarından sonra polise teslim oldu.

19 Eylül 2018 Çarşamba 12:27
Kağıthane'deki AVM'de bulunan silahlı şahıs teslim oldu!

  İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bulunan bir AVM'deki silahlı kişi polis tarafından ikna edildi.

Edinilen bilgiye göre AVM'ye gelen bir kişi, yemekhane ve kafeteryaların bulunduğu bölümde silahını çıkardı. Elinde silah bulunan kişiyi gören güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi. AVM'ye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat ekipleri de buraya geldi. Silahlı kişinin, AVM'de işyeri bulunan bir kişiyle alacak verecek meselesi olduğu öne sürülürken polis ekiplerinin ikna çalışması uzun süre devam etti. Zaman zaman AVM'nin teras bölümüne çıkan kişi, polis teslim oldu.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 12:27
  1. İstanbul
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  3. Silahlı kişi alarmı
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