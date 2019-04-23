AVM ortasında bandolu gösteriyi gören telefonlarına sarıldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Denizli Forum Çamlık Alışveriş Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikler ile coşku içerisinde kutlandı. Bando takımını AVM’nin ortasında gören müşteriler cep telefonlarına sarıldı .

Etkinlikler kapsamında kentteki özel okullar ve Forum Çamlık AVM iş birliği ile bando, dans ve halk oyunları gösterilerinin yapıldığı kutlama etkinliği gerçekleştirildi. Özel bir okulun bando takımı gösterisi ile başlayan etkinlikte öğrenciler 23 Nisan’ın öneminin belirtildiği bir çok pankart ile kortej yürüyüşü yaptı. Kutlamada sergilenen halk oyunları gösterisi ise adeta etkinliğe damga vurdu. Oyun gösterileri ile görsel şölen oluşturan öğrencilerin sergiledikleri performans katılımcılardan tam not aldı. Zaman zaman öğrenciler ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ şeklinde slogan attı. Etkinliğe vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi.

Kutlama programı tüm öğrenciler tarafından 10. Yıl Marşı ile sona erdi.