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AVM müşterileri köy çocukları için örgü örüyor

25 Ocak 2019 Cuma 15:52
AVM müşterileri köy çocukları için örgü örüyor

MARDİN (AA) - Mardin'de bir alışveriş merkezine giden müşteriler, köy çocukları için başlatılan "Mutluluk Örgüsü" adındaki sosyal sorumluluk projesi kapsamında atkı, bere ve eldiven örüyor.

AVM yönetimi tarafından başlatılan projeyle "Köy okulu öğrencileri için ilmek ilmek mutluluk örelim" sloganıyla alışveriş merkezi girişine masa kuruldu.

Masalara yönetim tarafından bırakılan yün ve şişlerle müşteriler, köyde yaşayan ihtiyaç sahibi çocukların kışı sıcak geçirmeleri için örgü örüyor.

AMV reklam ve pazarlama sorumlusu Burcu Acabay, gazetecilere yaptığı açıklamada, köylerde üşüyen çocukları ısıtmak için bir kampanya başlattıklarını belirtti.

Kampanyanın bir hafta boyunca AVM'de kurulan stantta devam edeceğini dile getiren Acabay, şöyle konuştu:

"Malzemeleri tedarik ettik. Halkımız gelip burada örgü örerek kampanyaya destek oluyor. Ne kadar çok ürün olursa, o kadar çok çocuğa ulaştırabiliriz. Ne kadar çok örgü, o kadar çok üşümeyen kalp."

Vatandaşlardan Edibe Sincar ise bir anne olarak kampanyaya destek verdiğini belirtti.

Daha önce köyde yaşadığını anlatan Sincar, "Bizim çocuklarımız üşümüyor, bu çocuklarımız da üşümesin. Çok bilmesem de kampanyaya destek vermek için örgü örüyorum." dedi.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 15:52
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