AVM kiraları TL’ye mi geçecek? Dolarla yapılan menkul gayrimenkul sözleşmesi artık TL ile yapılacak

ABD’nin Türkiye’ye ekonomi üzerinden savaş açmasından sonra doların fiyatı yükseldi. Dolar üzerinden kira ödeyen başta AVM olmak üzere dolarla kira verenleri ilgilendiren son dakika karar açıklandı. Türk lirasının değerinin korunmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Döviz üzerinden yapılan menkul, gayrimenkul alım satım ve kiralama sözleşmeleri 30 gün içinde Türk lirasına dönüştürülecek.

Menkul ve gayrimenkul alım satım ile kiralama sözleşmelerinde döviz üzerinden belirlenmiş bedellerin 30 gün içinde Türk lirasına dönüştürülmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar", Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu karara göre, Türkiye'de yerleşik kişilerin, ilgili Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacak.

SÖZLEŞMELER TL OLARAK YENİDEN DÜZENLENECEK

Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde, daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerde döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, Türk parası olarak taraflarca yeniden tespit edilecek. Kararda, bu hükümlerin Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütüleceği belirtildi.

İstanbul'daki bazı AVM'lerde bulunan mağazalarda bugün dolarla kiraya tepki göstermişti. Kiranın dolar üzerinden ödenmesine karşı tepkili olan bazı mağaza sahipleri öğlen saatlerine kadar kepenklerini indirmişti.