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AVM Ciro Endeksi nisanda yüzde 14,2 arttı

AVM ciro endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 artarak 281 puana yükseldi

10 Haziran 2019 Pazartesi 14:08
AVM Ciro Endeksi nisanda yüzde 14,2 arttı

İSTANBUL (AA) - AVM ciro endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 artarak 281 puana ulaştı.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM'lerdeki Perakende Ciro Endeksinin nisan ayı sonuçları açıklandı.

Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi 2019 Nisan döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 14,2 artış kaydederek 281 puana ulaştı.

AVM'lerde kiralanabilir alan (metrekare) başına düşen cirolar Nisan 2019’da İstanbul’da bin 326 TL, Anadolu’da 900 TL olarak gerçekleşirken Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Nisan 2019’de bin 71 TL olarak kaydedildi.

Nisan ayında, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış yiyecek-içecek kategorisinde yaşandı. Yiyecek-içecek kategorisi metrekare verimliliği geçen yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 19,7 oranında bir artış kaydetti.

Geçen yılın nisan ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki teknoloji kategorisi metrekare verimliliği yüzde 18,2 arttı. Ayrıca, hipermarket kategorisi metrekare verimliliği yüzde 18,0, giyim kategorisi metrekare verimliliği yüzde 15,8, ayakkabı kategorisi metrekare verimliliği yüzde 12,3 ve diğer kategorisi metrekare verimliliği yüzde 10,1 artış gösterdi.

Nisan 2019 verileri bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde ise yüzde 3,0’lık bir azalma yaşandığı gözlendi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 14:08
  1. AVM Ciro endeksi
  2. AYD
  3. nisan

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