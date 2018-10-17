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Avladığı sincabın beynini yeyince... Korkunç son!

ABD’li bir avcı, yakaladığı sincabın beynini yedi, deli dana hastalığına yakalandı, hayatını kaybetti.

17 Ekim 2018 Çarşamba 13:58
Avladığı sincabın beynini yeyince... Korkunç son!

ABD'nin New York eyaletinde yaşayan 61 yaşındaki bir avcı, avladığı sincabın beynini yedikten sonra deli dana hastalığından muzdarip olarak hayatını kaybetti.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; yaşamını yitiren adam, bilişsel becerilerde azalma ve yürüyememe gibi şikayetler yaşamaya başlayınca bir sağlık merkezine gitti.

Hasta adam, dejeneratif bir beyin bozukluğu (Creutzfeldt-Jakob hastalığı) tanısı aldı. Uzmanlar, bunun deli dana hastalığından kaynaklandığını söyledi. Ancak, doktorlar kısa süre sonra adamın ölümüne neden olan şeyin kontamine olmuş etten kaynaklanmadığını anladı.

Ailesi, avlanmayı seven adamın son zamanlarda sincap beyni yediğini söyledi. Ancak hastalığın sincabın etinden mi yoksa beyninden mi geçtiği henüz bilinmiyor.

Raporun bulguları, 4 Ekim'de, enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının yıllık toplantısı olan Live Science'da sunuldu.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 13:58
  1. ABD
  2. sincap
  3. sincap beyni
  4. deli dana

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