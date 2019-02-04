Avis'ten avantajlı hizmet ve kampanyalar

İSTANBUL (AA) - Araç kiralama markası Avis, sunduğu avantajlı hizmet ve kampanyalara devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avis, dizel otomatik Ford Focus’u günlük 149 TL'ye, dizel otomatik Fiat Egea’yı günlük 129 TL’ye, düzenlediği aylık bireysel kampanya ile de dizel otomatik Ford Focus araçları 3 bin 700 TL’den müşterilerine sunuyor.

31 Mart 2019'a kadar İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bodrum, Bursa, Dalaman, Trabzon ve Adana’daki kurumsal ofislerde geçerli olan kampanyadan faydalanmak isteyenlerin rezervasyon için 444 AVIS'i aramaları yeterli oluyor.

