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Avigdor Liberman açıkladı: Yeni Yahudi yerleşim planı!

İsrail Savunma Bakanı Liberman, Batı Şeria'nın El-Halil kentinde 31 yeni Yahudi yerleşim birimi inşası planını pazar günü hükümete sunacağını açıkladı.

12 Ekim 2018 Cuma 09:49
Avigdor Liberman açıkladı: Yeni Yahudi yerleşim planı!

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, pazar günü hükümete sunacağı planın kentte yeni Yahudi yurdu kurulması yolunda atılmış bir adım olduğunu belirtti.

İnşaat ve planlama kurumlarınca onaylanan planın evler, parklar ve kamusal alanlardan oluştuğunu aktaran Liberman, Batı Şeria'da iskan projesini sadece sözle değil fiille desteklemeyi sürdürdüklerini kaydetti.

HÜKÜMET TÜM ÜLKEYİ TEHLİKEYE ATACAK

İsrail Meclisi üyesi Stav Shaffir ise Twitter hesabından, Liberman'ın açıklamalarını değerlendirdi. Liberman'ın siyasi kararlar alarak güvenlikle ilgili verdiği sözleri uygulamaktan kaçtığını vurgulayan Shaffir, hükümetin tüm ülkeyi tehlikeye atacak bir proje hazırlığı içinde olduğunu ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Liberman'ın vadettikleri gibi Hamas'ı ortadan kaldırmadıklarına, aksine "terör" saldırılarının devam ettiğine, Gazze ve Batı Şeria için çözüm üretilmediğine dikkati çeken Shaffir, "İsrail'in güvenliğini düşünmeyen bir grup, tüm ülkeyi tehlikeye atıyor." yorumunu yaptı.

İsrail İnşaat ve Planlama Komiteleri 1,5 ay önce Filistin topraklarında 984 Yahudi yerleşim birimi inşası projesini onaylamıştı. Nihai olarak onaylanan 384 yerleşim biriminin inşaatının ise yakın zamanda başlaması bekleniyor.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 09:49
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