AVICENNA, Eczacı ve eczacı teknisyenleri buluşmaları için Erzurum’daydı

Türkiye’yi il il dolaşan Avicenna bir yandan gıda takviyeleri, üretimi ve kullanımı ile ilgili bilgiler verirken, bir yandan da yerli bir marka olarak AR-Ge yatırımları hakkında sorulan soruları cevapladı.

Malatya ve Van’dan sonra eğitimlerine hız kesmeden devam eden Avicenna, Erzurum Eczacı Teknisyenleri Derneği ile ortaklaşa düzenlenen seminerde 150’ye yakın eczacı ve eczane teknisyenleriyle buluştu.

Uzman Biyolog Arzu Kabakçı “Bitki, vitamin ve mineral içeren gıda takviyelerinde yerli marka olan Avicenna sadece eczanelerde satılmaktadır. Bu bizi pek çok markadan farklı bir konuma sokmaktadır. Birçok doktor tarafından da reçete edilen ürünlerimizin arkasında uzman bir ekip ve büyük bir üretim tesisimiz var” diye konuştu. Kabakçı “Ürünlerimiz Ar-Ge merkezimizde uzman kadro tarafından geliştirilmektedir. GMP belgeli üretim tesisinde üretilen ürünlerimiz sadece ve sadece eczanelerde satılmaktadır. Üretim tesislerimiz, ISO 9001 ve HACCP Kalite belgelerine ve ülkemizin sayılı softgel üretim hatlarından birine sahiptir. Tesislerimizde üretimin her aşamasında doğaya zarar vermemeye dikkat edilmektedir.” diye konuştu.

Avicenna eczacı ve eczası teknisyenleri buluşmaları yıl boyu farklı illerde devam edecek.