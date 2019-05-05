"Avengers: Endgame"den yeni bir rekor daha

NEW YORK (AA) - "Avengers: Infinity War" filminin devamı niteliğindeki Disney ve Marvel yapımı "Avengers: Endgame" filmi gişe rekoruna koşuyor.

ABD medyasında yer alan haberlerde, geçen hafta "Tüm zamanların gişede en iyi açılış yapan filmi" unvanını kazanan "Avengers: Endgame"in, gösterime girdiği ikinci haftasında dünya çapında hasılatının 2 milyar 189 milyon dolara ulaştığı belirtildi.

"Avengers: Endgame"in 11 gün gibi kısa bir sürede "Tüm zamanların en hızlı şekilde 2 milyar dolar hasılatı aşan filmi" unvanını kazandığı kaydedildi.

"Tüm zamanların en fazla hasılat yapan filmi" sıralamasında da "Avengers: Endgame", Titanic ve "Star Wars: The Force Awakens" filmlerini geride bırakarak, 2 Milyar 789 milyar ile bu alanda rekoru elinde tutan "Avatar"dan sonra şu an ikinci sırada bulunuyor.

2009 yapımı Avatar'ın 2 milyar dolar hasılata 47 günde ulaştığına dikkati çeken film eleştirmenleri, küresel gişelerde bu ivmenin sürmesi halinde "Avengers: Endgame"in, Avatar'ı geçebileceği tahmininde bulunuyor.