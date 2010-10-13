Avea’dan hac kampanyası
Avea'nın yeni ‘Hac Kampanyası’ kapsamında, aboneler, Suudi Arabistan'da bulundukları süre içinde, 5 dakikası 2 liraya Türkiye'yi arayabilecek ve tüm ülkelerden aranabilecek13 Ekim 2010 Çarşamba 09:00
Avea'nın yazılı açıklamasına göre, kampanya ile 15 Ekim-Aralık 2010 tarihleri arasında, Suudi Arabistan'da bulunan faturalı ve ön ödemeli tüm Avea müşterileri, 5 dakikası 2 liraya Türkiye'yi arayabilecek ve tüm ülkelerden aranabilecek. Kampanyadan yararlanmak için herhangi bir kayıt şartı aranmıyor.
YORUM YAZ