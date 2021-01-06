Ülkemizde GSM operatörü hizmeti veren bir dönem özellikle tarifeleri sebebiyle gençlerin ilgi gösterdiği Avea 2016'da isim değiştirdi. Peki, Avea neden yok?

Avea niye Türk Telekom oldu?

​Türk Telekom, 2016 yılının ocak ayı itibariyle müşterilerin taleplerine daha hızlı ve tek noktadan cevap verebilmek için tüm entegre ürün ve hizmetlerimizi tek bir marka altında topladı. Bu sebeple Türk Telekom, TTNET ve Avea ürün ve hizmetleri “Türk Telekom” markası altında birleşti. Avea’nın ardından isim gsm operatörü isme Türk Telekom olarak kullanılmaya başladı. Ancak 218 yılının Haziran ayında alınana kararla söz konusu isim TT Mobil oldu. Ardından bu karar yine revize edildi.