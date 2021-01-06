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Teknoloji Avea niye Türk Telekom oldu?
Teknoloji

Avea niye Türk Telekom oldu?

Avea TT Mobil mi oldu? | Ülkemizde hizmet veren GSM operatörlerinden biri olan Avea, 2016 yılında isim değişikliğine gitti. Peki, Avea neden kaldırıldı? | Avea artık neden yok? | Avea satıldı mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-06 11:57:00 -
Avea niye Türk Telekom oldu?

Ülkemizde GSM operatörü hizmeti veren bir dönem özellikle tarifeleri sebebiyle gençlerin ilgi gösterdiği Avea 2016'da isim değiştirdi. Peki, Avea neden yok?

Avea niye Türk Telekom oldu?

​Türk Telekom, 2016 yılının ocak ayı itibariyle müşterilerin taleplerine daha hızlı ve tek noktadan cevap verebilmek için tüm entegre ürün ve hizmetlerimizi tek bir marka altında topladı. Bu sebeple Türk Telekom, TTNET ve Avea ürün ve hizmetleri “Türk Telekom” markası altında birleşti. Avea’nın ardından isim gsm operatörü isme Türk Telekom olarak kullanılmaya başladı. Ancak 218 yılının Haziran ayında alınana kararla söz konusu isim TT Mobil oldu. Ardından bu karar yine revize edildi.

Türk Telekom TT Mobil ve TTNET'i satın mı aldı?
Türk Telekom TT Mobil ve TTNET'i satın mı aldı?

Teknoloji

Türk Telekom TT Mobil ve TTNET'i satın mı aldı?

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