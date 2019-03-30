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Avcılarlı gençler, "Gece Yolcuları" şarkılarıyla eğlendi

Avcılar’da pop ve rock müziğinin sevilen grubu Gece Yolcuları konserine katılan AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy, gençlerin arasına girerek sevilen şarkılara eşlik etti.

30 Mart 2019 Cumartesi 08:49
Avcılarlı gençler, "Gece Yolcuları" şarkılarıyla eğlendi

Avcılar’da pop ve rock müziğinin sevilen grubu Gece Yolcuları konserine katılan AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy, gençlerin arasına girerek sevilen şarkılara eşlik etti.


Avcılar’da sevilen pop ve rock müziğinin sevilen grubu Gece Yolcuları, düzenlenen konserde sevenleriyle buluştu. Her yaşta yüzlerce vatandaşın geldiği konsere gelen vatandaşlar sevdikleri grubun şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Konsere gelen AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy ve AK Parti Avcılar Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Akif Ergen de vatandaşların arasına girerek bilinen şarkılara eşlik ederek tempo tuttu. Konserde şarkı arasında sahneye davet edilen Ulusoy, Gece Yolcuları’na katılımından dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti.


Ulusoy, sahnede yaptığı konuşmasında vaatleri arasında gençlere yönelik bir çok proje olduğunu ifade ederek, “Gönül belediyeciliği ile geliyoruz. 3Ç projemi duymuşsunuzdur. 3Ç projesi; çay, çorba ve çamaşır. Üniversite öğrencisine ücretsiz gurbette okuyan öğrencilere ücretsiz. Yani çamaşırların yıkanıp ütülenmesi, öğrenciye teslim edilmesi ücretsiz olacak. Kütüphanelerde ve belediye tesislerinde de çay ve çorba ücretsiz olacak. Büyük bir e-spor kompleksi kuracağız onunda müjdesini veriyorum”dedi.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 08:49
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