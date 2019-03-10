Avcıların yaraladığı kızıl şahine inşaat işçisi sahip çıktı Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir inşaat işçisi yol kenarında yaralı halde bulduğu kızıl şahini veterinere götürerek tedavi ettirdi.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir inşaat işçisi yol kenarında yaralı halde bulduğu kızıl şahini veterinere götürerek tedavi ettirdi. İslahiye ilçesi İncegedik Mahallesi’nde inşaatta çalışan Hüseyin Kısacık, aracıyla köyden inşaat alanına gelirken yol kenarında acı içerisinde çırpınan bir kızıl şahin gördü. Uzun uğraşlar sonucu şahini yakalamayı başaran Kısacık, yaralı hayvanı veterinere götürerek tedavi ettirdi. Kısacık, ilk müdahalesi yapılan hayvan için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine haber verdi. Gelen ekiplere teslim edilen yaralı kuş, tedavi için Gaziantep Hayvanat Bahçesinde bulunan hayvan hastanesine götürüldü. Avcılar tarafından vurulduğu tahmin edilen kızıl şahinin kanatlarından saçma ile yaralandığı belirlendi.

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