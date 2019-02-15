Avcılar’da vahşet: Bebeğine çamaşır suyuyla işkence etti

İstanbul Avcılar’da bir kadın, 1.5 yaşındaki kızının vücuduna şırıngayla çamaşır suyu enjekte etti. Korkunç vahşet, yakalanacağını anlayan annenin karakola gidip suçunu itiraf etmesiyle ortaya çıktı. Tutuklanan annenin, "Kızıma bir türlü ısınamadım, ölmesi için yaptım" dediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre akıllara durgunluk veren olay Avcılar’da yaşandı. 12 yıl önce evlenen ve 2 çocukları bulunan Elif K. ile Eray K. çiftinin 1,5 yıl önce üçüncü çocukları dünyaya geldi. Bebeğe Eylül Miray ismi verildi. Ancak sürekli hastalanan bebek, sık sık hastaneye götürülmeye başlanınca, doktorlar durumdan şüphelendi. Vücudundan kan gelen minik bebek, çeşitli doktorlara götürüldükten sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatri Acil Servisine kaldırıldı. Durumdan şüphelenen bir doktor durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri anne Elif K.’yı gözaltına aldı. Ancak suçlamaları reddeden anne, serbest bırakıldı. Bu süreçte Miray bebek de annede kaldı. Ancak devam eden şikayetleri nedeniyle minik bebek bu kez de Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Tekrar gözaltına alınan anne, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ancak çocuğun hastanede bulunduğu sürede hızlıca iyileşmesi, anne Elif K. üzerindeki şüpheleri arttırdı.

Yakalanacağını anlayan anne, 9 Şubat günü Avcılar Polis Merkezine giderek suçunu itiraf etti. Vicdan azabı duyduğunu söyleyen anne, doğduğu günden bu yana minik bebeğin vücuduna şırınga ile çamaşır suyu ve sıvı sabun enjekte ettiğini, kafatası ile vücudunun çeşitli yerlerini jiletle kestiğini söyledi. "Kızıma bir türlü ısınamadım, ölmesi için yaptım" dediği öğrenilen Elif K. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.