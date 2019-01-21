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Avcılar'da lüks kafede muştalı dehşet! Öldüresiye dövdüler

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bulunan bir kafede tartıştıkları genci muştayla öldüresiye döven zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

21 Ocak 2019 Pazartesi 14:44
Avcılar'da lüks kafede muştalı dehşet! Öldüresiye dövdüler

İstanbul Avcılar'da lüks bir kafede muştalı dehşet yaşandı. İki zanlı, kafede bir genci muştayla öldüresiye dövdü. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, ağır yaralanan genç yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Olay geçtiğimiz Perşembe 17.00 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bulunan lüks bir kafede yaşandı. Kafede oturan Hacı Selim Altıntaş ve arkadaşı bir başka masada oturanlarla henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada Hacı Selim Altıntaş, muştayla öldüresiye dövüldü. Lüks kafede yaşana dehşet anları güvenlik kameralarına da yansıdı.

Olayın ardından kafede oturan vatandaşlar, sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakıma alınan gencin hastanede yaşam mücadelesi sürüyor.

Saldırganların yakalanması için çalıma başlatan polis, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayın failleri olduğu belirtilen Muhammed Ali Y. ve Mehmet B., polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. İfadesi alınan zanlılar Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Her iki zanlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 14:44
  1. İstanbul
  2. Avcılar
  3. muştalı dehşet
  4. öldüresiye dövdüler
  5. Hacı Selim Altıntaş

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